Кровавые разборки произошли в частном доме на Зеленом Яру.
К местному жителю домой наведался его приятель, который помогал мужчине со строительными работами. Он потребовал заплатить деньги за помощь. Между мужчинами завязалась ссора. Гость достал нож, ударил им своего знакомого и сбежал.
Пострадавшего 33-летнего запорожца карета "скорой помощи" доставила в больницу, а медики сообщили о случившемся в полицию. Личность подозреваемого была известна и полицейские направились к нему домой, однако мужчина уже успел собрать вещи и сбежать.
Во время отработки вокзалов нашего города, правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Как оказалось, у него уже были проблемы с законом. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", следствие продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области пострадал военный.
Читайте также: В полиции сообщили подробности изнасилования запорожанки.
К местному жителю домой наведался его приятель, который помогал мужчине со строительными работами. Он потребовал заплатить деньги за помощь. Между мужчинами завязалась ссора. Гость достал нож, ударил им своего знакомого и сбежал.
Пострадавшего 33-летнего запорожца карета "скорой помощи" доставила в больницу, а медики сообщили о случившемся в полицию. Личность подозреваемого была известна и полицейские направились к нему домой, однако мужчина уже успел собрать вещи и сбежать.
Во время отработки вокзалов нашего города, правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Как оказалось, у него уже были проблемы с законом. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", следствие продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области пострадал военный.
Читайте также: В полиции сообщили подробности изнасилования запорожанки.
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