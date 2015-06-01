Хрупкая Наталья Крамарчук принесла своей команде третье место в Третьем Всеукраинском Мемориале Героя Советского Союза по гиревому спорту, который проходил в легкоатлетическом манеже ПАО "Запорожсталь".
Ведущий специалист отдела планирования гражданской обороны при ГУ ГСЧС в Запорожской области 43 раза оторвала от земли 16-ти килограммовую гирю, и тем самым продемонстрировала отличный результат. Особенно, если учесть, что девушка поднимала гирю второй раз в жизни.
Напомним, за первенство боролись команды силовых структур и правоохранительных органов со всей Украины. и в командном зачете сборная ГУ ГСЧС Украины заняла третье место.
- В таких же соревнования я участвовала и в прошлом году, - рассказала "Индустриалке" Наталья. - Тогда меня заметили и пригласи участвовать и в этом году. Не могу сказать, что я тренировалась и как-то специально готовилась, видимо, есть у меня природные задатки.
В прошлом году я выжала гирю 40 раз и в этом году поставила себе цель — сделать, как минимум 41 раз, а получилось даже 43 (смеется). Когда я выполняла подходы, старалась просто не паниковать и сосредоточено выполнять задачу.
- Кто вас поддерживал?
- У нас очень дружная команда, поэтому мы все друг друга поддерживали и это придавало уверенности во время соревнований, ведь в них участвовало очень много команд, которые представляли различные службы и ведомства. Кроме того, я чувствовала поддержку своего любимого мужа и дочери. Кстати, муж тоже работает в управлении, поэтому мы понимаем друг друга очень хорошо.
- Расскажите, как познакомились?
- Мы оба учились в Черкасской Академии пожарной безопасности им. Героев Чернобыля и там встретились, потом начали встречаться, поженились и переехали к мужу домой - так я стала жить в Запорожье. Теперь мы вместе работаем в управлении и растим любимую дочь.
- Никогда не жалели о выборе профессии?
- Нет. Во-первых, так судьба свела меня с моим супругом, а, во вторых, я люблю свою работу. На данный момент она связана с оказанием помощи переселенцам - решения для них жилищных и других проблема. Считаю, что очень важно помогать и поддерживать людей, которые оказались в такой ситуации и были вынуждены покинуть свои дома. А мой муж определился с профессией еще будучи школьником.
- Что на это повлияло?
- Дело в том, что он однажды спас рыбаков, которые провалились под лед во время зимней рыбалки. Это произвело не него впечатление и он захотел связать свою жизнь со спасением жизней. После того случая решил поступать в Черкассы, где мы и встретились. Так что, я считаю, что ничего в жизни не делается просто так.
Как писала "Индустриалка", Кубок имени генерал-полковника Петрова из Запорожья отправился в кабинет министра
Фото: из архива Натальи Крамарчук
Ведущий специалист отдела планирования гражданской обороны при ГУ ГСЧС в Запорожской области 43 раза оторвала от земли 16-ти килограммовую гирю, и тем самым продемонстрировала отличный результат. Особенно, если учесть, что девушка поднимала гирю второй раз в жизни.
Напомним, за первенство боролись команды силовых структур и правоохранительных органов со всей Украины. и в командном зачете сборная ГУ ГСЧС Украины заняла третье место.
- В таких же соревнования я участвовала и в прошлом году, - рассказала "Индустриалке" Наталья. - Тогда меня заметили и пригласи участвовать и в этом году. Не могу сказать, что я тренировалась и как-то специально готовилась, видимо, есть у меня природные задатки.
В прошлом году я выжала гирю 40 раз и в этом году поставила себе цель — сделать, как минимум 41 раз, а получилось даже 43 (смеется). Когда я выполняла подходы, старалась просто не паниковать и сосредоточено выполнять задачу.
- Кто вас поддерживал?
- У нас очень дружная команда, поэтому мы все друг друга поддерживали и это придавало уверенности во время соревнований, ведь в них участвовало очень много команд, которые представляли различные службы и ведомства. Кроме того, я чувствовала поддержку своего любимого мужа и дочери. Кстати, муж тоже работает в управлении, поэтому мы понимаем друг друга очень хорошо.
- Расскажите, как познакомились?
- Мы оба учились в Черкасской Академии пожарной безопасности им. Героев Чернобыля и там встретились, потом начали встречаться, поженились и переехали к мужу домой - так я стала жить в Запорожье. Теперь мы вместе работаем в управлении и растим любимую дочь.
- Никогда не жалели о выборе профессии?
- Нет. Во-первых, так судьба свела меня с моим супругом, а, во вторых, я люблю свою работу. На данный момент она связана с оказанием помощи переселенцам - решения для них жилищных и других проблема. Считаю, что очень важно помогать и поддерживать людей, которые оказались в такой ситуации и были вынуждены покинуть свои дома. А мой муж определился с профессией еще будучи школьником.
- Что на это повлияло?
- Дело в том, что он однажды спас рыбаков, которые провалились под лед во время зимней рыбалки. Это произвело не него впечатление и он захотел связать свою жизнь со спасением жизней. После того случая решил поступать в Черкассы, где мы и встретились. Так что, я считаю, что ничего в жизни не делается просто так.
Как писала "Индустриалка", Кубок имени генерал-полковника Петрова из Запорожья отправился в кабинет министра
Фото: из архива Натальи Крамарчук
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