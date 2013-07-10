С приходом весны многие запорожцы в полной мере ощутили на себе проявление авитаминоза и весенней хандры.
Как справиться с неприятными симптомами "Индустриалке" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №1 Запорожского государственного медицинского университета Владимир Каленский.
- В весенний период организм человека в ходит с авитаминозом, поэтому жизненные силы к весне всегда ослабевают, - рассказал Владимир Харитонович. - Во-первых, весной нужно больше отдыхать. Сейчас сон должен быть полноценным. Необходимо также восполнить витаминный запас организма.
Сейчас привычные источники витаминов, например, яблоки, цитрусовые, употреблять бесполезно в этом плане, они достаточного количества витаминов не дают. Полезно есть мед, орехи, они укрепляет иммунную систему.
В весенний период необходимо движение, потому что если человек сидит, в организме возникают застойные явления. Необходимо выходить на свежий воздух, двигаться, зарядку делать, организму пора просыпаться. На солнышке в организме человека начинают вырабатываться витамины, которых в зимнее время не хватает. Благодаря этому обменные процессы будут улучшаться.
Нужно меньше сидеть возле компьютера, пора открывать сезон на даче, посадить на подоконнике лук и другую зелень.
Надо также пить много жидкости, она очищает организм. Не стоит перегружать пищеварительный тракт тяжело пищей.
По словам Владимира Каленкского, все эти рекомендации позволят человеку без проблем пережить весенний период.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области грипп отступает.
Как справиться с неприятными симптомами "Индустриалке" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №1 Запорожского государственного медицинского университета Владимир Каленский.
- В весенний период организм человека в ходит с авитаминозом, поэтому жизненные силы к весне всегда ослабевают, - рассказал Владимир Харитонович. - Во-первых, весной нужно больше отдыхать. Сейчас сон должен быть полноценным. Необходимо также восполнить витаминный запас организма.
Сейчас привычные источники витаминов, например, яблоки, цитрусовые, употреблять бесполезно в этом плане, они достаточного количества витаминов не дают. Полезно есть мед, орехи, они укрепляет иммунную систему.
В весенний период необходимо движение, потому что если человек сидит, в организме возникают застойные явления. Необходимо выходить на свежий воздух, двигаться, зарядку делать, организму пора просыпаться. На солнышке в организме человека начинают вырабатываться витамины, которых в зимнее время не хватает. Благодаря этому обменные процессы будут улучшаться.
Нужно меньше сидеть возле компьютера, пора открывать сезон на даче, посадить на подоконнике лук и другую зелень.
Надо также пить много жидкости, она очищает организм. Не стоит перегружать пищеварительный тракт тяжело пищей.
По словам Владимира Каленкского, все эти рекомендации позволят человеку без проблем пережить весенний период.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области грипп отступает.
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