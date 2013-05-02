После выходных ожидаются дожди и снижение температуры воздуха. Об этом во время итоговой пресс-конференции в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области сообщила заместитель начальника областного гидрометцентра Татьяна Сорокина.
- Эти выходные будут теплыми и солнечными, - отметила Татьяна Сорокина. - А вот с понедельника ситуация ухудшиться - погода будет пасмурной, в некоторых районах области пройдут дожди. Днем температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов темпа, а ночью может даже опустить до нуля. В отдельных районах может наблюдаться минусовая температура ночью - до -1,2 градусов.
Похолодание придется потерпеть буквально пять дней. Уже с 18 марта синоптики обещают настоящую весну и повышение температуры до 10-15 градусов тепла.
На основе этой информации можно сделать вывод, что в ближайшую неделю в домах запорожцев отопление отключать не будут. Для этой процедуры необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха трое суток держалась на уровне восьми градусов тепла.
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области отопление пока не отключат
Фото автора.
- Эти выходные будут теплыми и солнечными, - отметила Татьяна Сорокина. - А вот с понедельника ситуация ухудшиться - погода будет пасмурной, в некоторых районах области пройдут дожди. Днем температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов темпа, а ночью может даже опустить до нуля. В отдельных районах может наблюдаться минусовая температура ночью - до -1,2 градусов.
Похолодание придется потерпеть буквально пять дней. Уже с 18 марта синоптики обещают настоящую весну и повышение температуры до 10-15 градусов тепла.
На основе этой информации можно сделать вывод, что в ближайшую неделю в домах запорожцев отопление отключать не будут. Для этой процедуры необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха трое суток держалась на уровне восьми градусов тепла.
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области отопление пока не отключат
Фото автора.
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