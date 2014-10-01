В этом году в Украине появился новый праздник — День украинского добровольца, который Запорожье со всей строй отметит уже в этот вторник 14 марта.
По этому случаю в областном центре запланирована масштабная праздничная программа.
10:00 — на о. Хортица в церкви культурно-исторического комплекса "Запорожская Сечь" пройдет молитва за Украину и официальная часть, в рамках которой пройдет награждение. Добраться на Хортицу можно на транспорте, который отправится в 9:00 от облгосадминистрации.
11:45 — с о. Хортица стартует автопробег в честь Дня украинского добровольца.
12:00 — на ул. Тюленина (возле легкоатлетического комплекса ПАО "Запорожсталь" (манеж) будет формироваться колонна для автопробега, который пройдет по пр. Соборной и финиширует на аллее Защитников в 12:45 (парк Металлургов).
13:00 — митинг на аллее Защитников.
13:30 — 14:30 - шествие по пр. Соборному от аллеи Защитников к площади Героев.
14:30 — митинг на площади Героев возле ОГА.
15:00 — в Запорожском областном краеведческом музее торжественное открытие экспозиции, посвященной добровольческим батальонам.
Как писала "Индустриалка", в Украине появился еще один государственный праздник — День украинского добровольца. Соответствующее постановление приняла Верховная Рада Украины 17 января. Таким образом парламентарии решили на государственном уровне отметить большой вклад добровольцев, которые одними из первых стали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Дата его празднования — 14 марта — выбрана не случайно. Именно в этот день в 2014-м году добровольцы первого добровольческого батальона - Самообороны Майдана — прибыли на учения на полигон в Новые Петровцы (Киевская область).
Напомним, 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен праздник День защитника Украины. С 2015 года этот день является нерабочим.
По этому случаю в областном центре запланирована масштабная праздничная программа.
10:00 — на о. Хортица в церкви культурно-исторического комплекса "Запорожская Сечь" пройдет молитва за Украину и официальная часть, в рамках которой пройдет награждение. Добраться на Хортицу можно на транспорте, который отправится в 9:00 от облгосадминистрации.
11:45 — с о. Хортица стартует автопробег в честь Дня украинского добровольца.
12:00 — на ул. Тюленина (возле легкоатлетического комплекса ПАО "Запорожсталь" (манеж) будет формироваться колонна для автопробега, который пройдет по пр. Соборной и финиширует на аллее Защитников в 12:45 (парк Металлургов).
13:00 — митинг на аллее Защитников.
13:30 — 14:30 - шествие по пр. Соборному от аллеи Защитников к площади Героев.
14:30 — митинг на площади Героев возле ОГА.
15:00 — в Запорожском областном краеведческом музее торжественное открытие экспозиции, посвященной добровольческим батальонам.
Как писала "Индустриалка", в Украине появился еще один государственный праздник — День украинского добровольца. Соответствующее постановление приняла Верховная Рада Украины 17 января. Таким образом парламентарии решили на государственном уровне отметить большой вклад добровольцев, которые одними из первых стали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Дата его празднования — 14 марта — выбрана не случайно. Именно в этот день в 2014-м году добровольцы первого добровольческого батальона - Самообороны Майдана — прибыли на учения на полигон в Новые Петровцы (Киевская область).
Напомним, 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен праздник День защитника Украины. С 2015 года этот день является нерабочим.
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