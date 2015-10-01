В Запорожской области пока не видят оснований для завершения отопительного сезона.
Отопительный сезон завершается, если средняя температура составляет 8 градусов тепла и выше в течение трех суток. Вчера, 9 марта, средняя температура была зафиксирована на отметке 7 градусов, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественность ОГА.
- На сегодня отопительный сезон в области проходит в штатном режиме, оснований для его завершения нет. Все объекты находятся в работе. Вопросы, возникающие, решаются в рабочем порядке, - отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства облгосадминистрации Петр Чуктуров.- В зависимости от погодных условий каждая котельная может регулировать подачу тепла и корректировать температурный режим. Однако, пока во всех объектах социальной сферы и жилых домах соблюдается температурный режим, который составляет не менее 20 градусов тепла в жилых помещениях.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье тепло пока отключать не будут.
Отопительный сезон завершается, если средняя температура составляет 8 градусов тепла и выше в течение трех суток. Вчера, 9 марта, средняя температура была зафиксирована на отметке 7 градусов, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественность ОГА.
- На сегодня отопительный сезон в области проходит в штатном режиме, оснований для его завершения нет. Все объекты находятся в работе. Вопросы, возникающие, решаются в рабочем порядке, - отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства облгосадминистрации Петр Чуктуров.- В зависимости от погодных условий каждая котельная может регулировать подачу тепла и корректировать температурный режим. Однако, пока во всех объектах социальной сферы и жилых домах соблюдается температурный режим, который составляет не менее 20 градусов тепла в жилых помещениях.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье тепло пока отключать не будут.
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