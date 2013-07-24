Мультиспиральныий компьютерный томограф Toshiba Astelion 16S (шестнадцатисрезовый) был закуплен за счет средств бюджета города в 2016 году. На его приобретение было выделено 7,45 млн грн..Он начал работать в начале февраля. Его возможности позволяют получать изображения с высоким пространственным разрешением за короткий промежуток времени. Время исследования на КТ занимает несколько минут, что уменьшает лучевую нагрузку и нагрузку на рентгентрубку.Компьютерная томография - ведущий метод диагностики многих заболеваний головного мозга, позвоночника, легких и средостения, печени, почек, поджелудочной железы, надпочечников, аорты и легочной артерии и ряда других органов. КТ можно использовать и как метод первичной диагностики, и как уточняющую методику, когда предварительный диагноз уже поставлен с помощью клинического обследования, УЗИ рентгенологических методов и др.Мультиспиральная компютерная томография - это лучший метод диагностики заболеваний легких и костей скелета. Она используется для диагностики политравмы, оценки внутрибрюшных кровотечений, поражения внутренных органов, наличия переломов, диагностики тромбоэмболий и аневризм аорты. Для хирургического профиля - в диагностике острых холециститов, панкреатитов, кишечной непроходимости, перфораций органов, особенно у реанимационных больных, для определения объема выполняемых операций. В нейрохирургии МСКТ используется для выявления внутримозговых, субдуральных и эпидуральных гематом, ушибов, кровоизлияний, оценки необходимости и объема оперативного вмешательства, наличия компрессионых переломов и их осложнений.Компьютерный томограф работает на базе рентгенологического отделения, которое является самым большим в Запорожье и Запорожской области, в отделении работает 16 врачей и 28 лаборантов.Проверить, как работает новое оборудование, в больницу сегодня приехал профильный заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров.- Жизнь и здоровье запорожцев для нас — приоритет №1, и мы системно занимаемся повышением качества и доступности медицинской помощи в Запорожье, - сказал Анатолий Пустоваров. - Приобретенный томограф является единственным бюджетным томографом в городе, мы теперь сможем бесплатно предоставлять эту услугу запорожцам. Это, конечно же, в первую очередь касается ургентных больных, но запорожцы по назначениям с поликлиник по месту жительства в течение недели в порядке очереди смогут получать эту услугу бесплатно. Чтобы снять финансовую нагрузку с плеч запорожцев, мы запланировали порядка 2 млн грн за закупку необходимых расходных материалов.Это оборудование очень современное и будет спасать жизнь запорожцам, потому что современная диагностика позволит в кратчайшее время устанавливать точный диагноз, что поможет назначить правильное лечение и спасти жизнь человеку.Как рассказала заведующая рентгенологическим отделением Ирина Джос, больница очень нуждалась в таком оборудовании, ведь здесь 24-часовый рабочий день, за который на томографе может обследоваться до 50 человек.К тому же за средства городского бюджета кроме томографа был закуплен современный передвижной рентген аппарат.- У нас многопрофильная больница и есть масса отделений, где проходят лечение больные, которые находятся, например, на скелетном вытяжении, они не могут быть транспортированы в рентгенологическое отделение, как и больные реанимационного отделения, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Но они нуждаются в ренгеноллогическом исследовании, поэтому мы берем передвижной рентген и на месте производятся снимки всех органов и систем, которые обозначил лечащий врач.В 2017 году городская власть, как и в прошлом году, будет продолжать оснащать запорожские больница новым современным оборудованием.- Одним из основных приоритетов в обновлении парка медицинского оборудования является оснащение наших лечебных учреждений современным диагностическим и реанимационным оборудованием, - рассказала директор департамента здравоохранения Запорожского горсовета Виктория Ушакова. - В планах еще приобретение ренгтген-диагностического оборудования на 2 и 3 рабочих места, современных УЗИ-аппаратов, а также реанимационного оборудования для этой больницы в том числе, чтобы наши пациенты современно и качественно получали медицинскую помощь.Этой больнице также нужен ангиограф, но, к сожалению, в прошлом году по объективным причинам нам не удалось его приобрести, но в планах у нас остается оснащение больницы и этим оборудованием.В бюджете Запорожья на 2017 год на закупку медицинского оборудования для первичной медицины и больниц предусмотрено почти 80 миллионов гривен.