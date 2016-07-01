В Запорожье пенсионерка несколько дней разыскивала своего 46-летнего сына, но нашли пропавшего мужчину патрульные.
Запорожанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она заявила, что он проживает на даче вместе с женщиной. Несколько дней мужчина не выходил на связь, дома также не появлялся.
Во время отработки территории инспекторы нашли пропавшего. Мужчина гостил у друга. Его пригласили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на Бабурке пропала девушка.
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Запорожанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она заявила, что он проживает на даче вместе с женщиной. Несколько дней мужчина не выходил на связь, дома также не появлялся.
Во время отработки территории инспекторы нашли пропавшего. Мужчина гостил у друга. Его пригласили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на Бабурке пропала девушка.
Читайте также: В Запорожье задержали дезертира.
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