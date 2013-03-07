Как сообщила на посвященной этому событию пресс-конференции директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская, по 15 марта они проводят в школах города классные часы о Франции. Причем выбирают школы, где не преподают французский язык или мало его изучают.в кофейне "Библиотека" проведут кулинарный конкурс " Мое вкусное кино " с настоящим шеф-поваром Гийомом Поре из Франции. Для участия в конкурсе надо не только приготовить французское блюдо и снять процесс, но и презентовать его на французском языке. Начало в 18.00.Заявки принимаются до 15 марта. А стать зрителем сможет любой желающий, который знает французский язык, на котором будут общаться в это вечер.в Запорожском национальном университете состоится марафон Франкофонии — больше пятидесяти студентов (в том числе и взрослых слушателей "Alliance Francaise") целый день будут общаться, писать, играть на французском языке. Такой франкомарафон, по словам Людмилы Богдановской, проводят впервые.знатоки французского языка поучаствуют в конкурсе "Plume d'or", который проводят во всем мире. Участникам предстоит ответить на вопросы (их узнают в день проведения конкурса) о разных сферах жизни Франции. Главный приз — поездка в Париж.- В основном, народ " режется " на теме " цивилизация " , - сообщила Людмила Богдановская. - Например, был такой ответ, что автор самой значимой картины в Лувре — Леонардо Ди Каприо.- А вот музыкальный спектакль "Port Danube", который покажут в музучилише имени Майбороды, смогут оценить все желающие, даже не зная тонкостей французского языка. Это будет своеобразное музыкальное и литературное путешествие через Центральную Европу с участие артистов из Франции. Начало в 16.00. Вход свободный.Фото автора