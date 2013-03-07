20 марта - Международный день Франкофонии – праздник всех, кто говорит по-французски. Впрочем, в Запорожье этот праздник начинается раньше — у нас проходят Дни Франкофонии.
Как сообщила на посвященной этому событию пресс-конференции директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская, по 15 марта они проводят в школах города классные часы о Франции. Причем выбирают школы, где не преподают французский язык или мало его изучают.
- 17 марта в кофейне "Библиотека" проведут кулинарный конкурс "Мое вкусное кино" с настоящим шеф-поваром Гийомом Поре из Франции. Для участия в конкурсе надо не только приготовить французское блюдо и снять процесс, но и презентовать его на французском языке. Начало в 18.00.
Заявки принимаются до 15 марта. А стать зрителем сможет любой желающий, который знает французский язык, на котором будут общаться в это вечер.
- 20 марта в Запорожском национальном университете состоится марафон Франкофонии — больше пятидесяти студентов (в том числе и взрослых слушателей "Alliance Francaise") целый день будут общаться, писать, играть на французском языке. Такой франкомарафон, по словам Людмилы Богдановской, проводят впервые.
- 22 марта знатоки французского языка поучаствуют в конкурсе "Plume d'or", который проводят во всем мире. Участникам предстоит ответить на вопросы (их узнают в день проведения конкурса) о разных сферах жизни Франции. Главный приз — поездка в Париж.
- В основном, народ "режется" на теме "цивилизация", - сообщила Людмила Богдановская. - Например, был такой ответ, что автор самой значимой картины в Лувре — Леонардо Ди Каприо.
- А вот музыкальный спектакль "Port Danube", который покажут в музучилише имени Майбороды 30 марта, смогут оценить все желающие, даже не зная тонкостей французского языка. Это будет своеобразное музыкальное и литературное путешествие через Центральную Европу с участие артистов из Франции. Начало в 16.00. Вход свободный.
Справки по телефону 212-77-97 ("Alliance Francaise", с 14.00 до 21.00).
Фото автора
Как сообщила на посвященной этому событию пресс-конференции директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская, по 15 марта они проводят в школах города классные часы о Франции. Причем выбирают школы, где не преподают французский язык или мало его изучают.
- 17 марта в кофейне "Библиотека" проведут кулинарный конкурс "Мое вкусное кино" с настоящим шеф-поваром Гийомом Поре из Франции. Для участия в конкурсе надо не только приготовить французское блюдо и снять процесс, но и презентовать его на французском языке. Начало в 18.00.
Заявки принимаются до 15 марта. А стать зрителем сможет любой желающий, который знает французский язык, на котором будут общаться в это вечер.
- 20 марта в Запорожском национальном университете состоится марафон Франкофонии — больше пятидесяти студентов (в том числе и взрослых слушателей "Alliance Francaise") целый день будут общаться, писать, играть на французском языке. Такой франкомарафон, по словам Людмилы Богдановской, проводят впервые.
- 22 марта знатоки французского языка поучаствуют в конкурсе "Plume d'or", который проводят во всем мире. Участникам предстоит ответить на вопросы (их узнают в день проведения конкурса) о разных сферах жизни Франции. Главный приз — поездка в Париж.
- В основном, народ "режется" на теме "цивилизация", - сообщила Людмила Богдановская. - Например, был такой ответ, что автор самой значимой картины в Лувре — Леонардо Ди Каприо.
- А вот музыкальный спектакль "Port Danube", который покажут в музучилише имени Майбороды 30 марта, смогут оценить все желающие, даже не зная тонкостей французского языка. Это будет своеобразное музыкальное и литературное путешествие через Центральную Европу с участие артистов из Франции. Начало в 16.00. Вход свободный.
Справки по телефону 212-77-97 ("Alliance Francaise", с 14.00 до 21.00).
Фото автора
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