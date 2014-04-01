В 2017 году такая налоговая социальная льгота составляет 800 грн в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет.Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как заработная плата, если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10 грн.В 2017 году размер заработной платы, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет - 2240 грн. (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 1600 грн. Х 1,4).При этом предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей определяется как произведение суммы, определенной п 169.4.1 ст. 169 Налогового кодекса (то есть суммы, дающий право на применение налоговой социальной льготы) и соответствующего количества детей (в 2017 году 2240 грн. Х количество детей до 18 лет).Указанная норма определена п.п. 169.1.2; п 169.4.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области..