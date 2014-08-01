На учебном полигоне части в Запорожском районе состоялись учебно-боевые стрельбы, в ходе которых бойцы и офицеры улучшали свои навыки в сборке и разборке оружия, преодолении тактической полосы препятствий и четкости выполнения упражнений учебных стрельб." Майже рік тому ми почали навчати хлопців мистецтва володіння зброєю, а вже сьогодні вони самостійно інструктують бійців молодшого призову " , - отметил начальник отделения боевой и специальной подготовки майор Сергей Сердюк.Высокий уровень подготовки бойцов сказался на итогах стрельб - личный состав продемонстрировал высокие результаты." Пам’ятаю як перший раз взяв до рук снайперську гвинтівку Драгунова і подумав " Що з цим робити? " - шутливо отметил солдат Максим Николаенко. – А сьогодні я роблю 7-8 влучних пострілів із 10 " .Товарищи Максима уверяют, что улучшать результаты им помогает регулярная практика. В процессе обучения бойцы устраняли недостатки и лучше усваивали учебный материал." Сьогодні видався дуже насичений день, – отметил солдат Виталий Дьяченко. – АКМ, АКС, ПКМ – из чего бы не стреляли сегодня мои товарищи, все мишени превращались в решето " .Автор - Анатолий Гололобов