46 демобилизованных жителей Запорожской области отправились сегодня в учебный центр Вооруженных Сил Украины, который находится в Виннице.
Это вторая отправка военнообязанных запорожцев на ежегодные сборы в этом году. Первая была в январе, а до конца марта планируется еще два таких мероприятия, цель учебных сборов – повысить квалификацию и уровень практических навыков.
- Большинство из сегодняшних резервистов были мобилизованы в 1-6 волну мобилизации, и они уже много знают и могут, - объяснил временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. – Но на этих сборах они ознакомятся с новой техникой, которая есть у нас на вооружении, подтянут, как свои теоретические знания, так и практические. После такой учебы демобилизованные будут готовы, при необходимости, снова отправиться в зону АТО.
Всего резервисты пробудут на учениях 30 дней – первые 15 займутся повышением квалификации по основным специальностям военного дела, а следующие 15 дней – отправятся отрабатывать практические задания в боевые бригады. Предварительно они будут распределены по учебным центрам, в зависимости от специальностей.
Месяц учебки всем резервистам будет оплачен: официально трудоустроенные получат отплату за счет работодателя, а те, кто не работает, получит выплату в размере минимальной заработной платы от государства.
Большинство мужчин относятся к учениям именно как к работе, и все надеются, что полученные знания им не пригодятся.
Перед отправкой мужчин на добрый путь благословил отец Юрий, окропив всех святой водой.
21-летний Игорь Полищук из Розовки, что в Михайловском районе - самый молодой из сегодняшних резервистов, которые стояли на плацу. Парень недавно отслужил срочную службу, но когда ему позвонили из военкомата и предложили поехать на учения, сразу же согласился.
- Решил, что мне не помешает получить новые знания, - рассказал Игорь. – Сейчас такое время, что тех знаний, которые мне дали на службе уже мало. Я хочу подтянуть свои знания по санитарному делу. Несмотря на то, что я учился на повара, я хочу стать санинструктором. Думаю, что если попаду в АТО, мне мои знания там пригодятся, потому что многие элементарно не знают, как оказать себе первую помощь. Хочу в следующем году поступать на физорга реабилитолога в ЗНТУ.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали дезертира
Фото Александра Прилепы
Это вторая отправка военнообязанных запорожцев на ежегодные сборы в этом году. Первая была в январе, а до конца марта планируется еще два таких мероприятия, цель учебных сборов – повысить квалификацию и уровень практических навыков.
- Большинство из сегодняшних резервистов были мобилизованы в 1-6 волну мобилизации, и они уже много знают и могут, - объяснил временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом Владислав Чумак. – Но на этих сборах они ознакомятся с новой техникой, которая есть у нас на вооружении, подтянут, как свои теоретические знания, так и практические. После такой учебы демобилизованные будут готовы, при необходимости, снова отправиться в зону АТО.
Всего резервисты пробудут на учениях 30 дней – первые 15 займутся повышением квалификации по основным специальностям военного дела, а следующие 15 дней – отправятся отрабатывать практические задания в боевые бригады. Предварительно они будут распределены по учебным центрам, в зависимости от специальностей.
Месяц учебки всем резервистам будет оплачен: официально трудоустроенные получат отплату за счет работодателя, а те, кто не работает, получит выплату в размере минимальной заработной платы от государства.
Большинство мужчин относятся к учениям именно как к работе, и все надеются, что полученные знания им не пригодятся.
Перед отправкой мужчин на добрый путь благословил отец Юрий, окропив всех святой водой.
21-летний Игорь Полищук из Розовки, что в Михайловском районе - самый молодой из сегодняшних резервистов, которые стояли на плацу. Парень недавно отслужил срочную службу, но когда ему позвонили из военкомата и предложили поехать на учения, сразу же согласился.
- Решил, что мне не помешает получить новые знания, - рассказал Игорь. – Сейчас такое время, что тех знаний, которые мне дали на службе уже мало. Я хочу подтянуть свои знания по санитарному делу. Несмотря на то, что я учился на повара, я хочу стать санинструктором. Думаю, что если попаду в АТО, мне мои знания там пригодятся, потому что многие элементарно не знают, как оказать себе первую помощь. Хочу в следующем году поступать на физорга реабилитолога в ЗНТУ.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали дезертира
Фото Александра Прилепы
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