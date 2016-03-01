Сегодня, 9 марта, в Энергодаре на площади перед Дворцом культуры "Современник" у памятника Тарасу Шевченко состоялось торжественное мероприятие "Полыхает, как свеча, праведная душа Кобзаря", посвященное 203-й годовщине со дня рождения великого украинского поэта
В этом празднике приняли участие ученики и педагоги общеобразовательных учреждений города, представители общественности, жители города.
С приветственным словом к собравшимся обратился городской голова Энергодара Павел Музыка, который отметил выдающуюся роль Великого Кобзаря в формировании национальной идеи, духовного и культурного возрождения украинского народа.
- С творчеством Шевченко связаны лучшие традиции украинской литературы. Его произведения, в которых он призывает нас объединиться в развитии независимой соборной Украины, остаются актуальными и сегодня, пробуждая в украинцах чувство национального достоинства и гордости за свою страну, воспитывая настоящих патриотов. Сегодня, чтя память Великого Кобзаря, мы учимся у него любить свою свой народ и родную Украину, - сказал Павел Музыка.
Ученики школ города и вокалисты народного хора "Червона калина" исполнили стихи и песни на произведения Тараса Шевченко.
По завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко.
Источник: en.gov.ua
В этом празднике приняли участие ученики и педагоги общеобразовательных учреждений города, представители общественности, жители города.
С приветственным словом к собравшимся обратился городской голова Энергодара Павел Музыка, который отметил выдающуюся роль Великого Кобзаря в формировании национальной идеи, духовного и культурного возрождения украинского народа.
- С творчеством Шевченко связаны лучшие традиции украинской литературы. Его произведения, в которых он призывает нас объединиться в развитии независимой соборной Украины, остаются актуальными и сегодня, пробуждая в украинцах чувство национального достоинства и гордости за свою страну, воспитывая настоящих патриотов. Сегодня, чтя память Великого Кобзаря, мы учимся у него любить свою свой народ и родную Украину, - сказал Павел Музыка.
Ученики школ города и вокалисты народного хора "Червона калина" исполнили стихи и песни на произведения Тараса Шевченко.
По завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко.
Источник: en.gov.ua
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