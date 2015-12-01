С приходом весны асфальтное покрытие городских дорог, где в прошлом году проводился средний ремонт, местами начало портиться — образовались трещины, небольшие ямы, вылущивается верхний слой асфальта, высыпаются швы. Подрядчики оправдываются плохим качеством асфальта, но недочеты им придется исправлять за свой счет, ведь согласно условий договора, дорожное покрытие должно выстоять определенное количество времени.
Задачу исправить все недочеты до 9 апреля сегодня перед подрядчиками поставил городской голова Запорожья Владимир Буряк. Это произошло во время совещания, посвященного результатам инспекции состояния запорожских дорог после зимы, проверке качества ремонтов дорожного покрытия, выполненных в прошлом году, в котором приняли участие представители департамента инфраструктуры и благоустройства городского совета, руководители районных администраций, коммунального предприятия "ЭЛУАД", подрядных организаций.
Мэр подчеркнул, что контролировать качество выполнения работ будут не только департамент инфраструктуры и благоустройства горсовета, районные администрации, но и лично он сам.
Напомним, две недели назад Владимир Буряк поручил проверить состояние запорожских дорог после зимы. Тогда мэр потребовал особое внимание обратить на дорожное покрытие, отремонтированное в прошлом году. Сегодня городской голова по полной программе спросил как с руководителя КП "ЭЛУАД", так и с остальных подрядчиков.
Как доложил начальник КП "ЭЛУАД" Дмитрий Пархоменко, дефекты есть у всех подрядчиков, но они незначительные - небольшие трещины, одна или несколько ям и так далее. В целом они были выявлены не более чем на 10% от общего объема. Важно отметить, что в прошлом году объем выполненных работ по ремонту дорожного полотна был в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.
В целом же ситуация с дорогами в Запорожье столь обострилась еще и потому, что несколько лет подряд дороги в городе практически не ремонтировались, а если и ремонтировались, то некачественно, ведь спустя 3-4 года они снова покрыты ямами. Теперь на то, чтобы привести их в порядок, понадобится гораздо больше времени и средств, нежели если бы это было сделано вовремя. Однако у городской власти есть четкий план ремонтов дорог, рассчитанный на несколько лет. Его реализация была начата в прошлом году, продолжится в 2017 году и далее.
- На КП "ЭЛУАД" я работаю пять лет, но только в прошлом году мы стали уделять основное внимание именно среднему ремонту дорог, появилось реальное финансирование. Предыдущие годы мы в основном "латали" ямы, что не могло не сказаться на качестве запорожских дорог, - аргументировал Дмитрий Пархоменко.
Обращаясь ко всем руководителям подрядных организаций, городской голова Владимир Буряк напомнил, что, подписывая договор на проведение ремонтов, они обещали качественное выполнение работ, с соблюдением всех технологий. Это значит, что отремонтированные участки должны простоять несколько лет. Здесь не может быть места отговоркам о погодных условиях, большой транспортной нагрузке и тому подобное.
Предложенный подрядчиками срок выполнения работы до 1 мая Владимира Буряка не устроил, он четко поставил более жесткую задачу — устранить недостатки до 9 апреля.
Мэр также сообщил, что планирует встретиться с руководителями асфальтных заводов, чтобы обратиться к ним с просьбой начать работу как можно раньше
- чтобы можно было скорее приступить к масштабному ремонту дорог, тем более, что средства для этого в городском бюджете есть. Пока же, по словам Владимира Буряка, темпы ремонтных работ нельзя считать удовлетворительными, но аварийные участки дорог необходимо ремонтировать уже сейчас.
Но начало массового ремонта дорог в Запорожье зависит от сроков проведения тендеров. Город во многом стал заложником ситуации, когда тендерные процедуры занимают достаточно много времени. Еще один недостаток законодательной базы в этом вопросе - фактически единственным главным критерием при определении победителя торгов остается цена проведения работ, без учета возможностей подрядчика качественно и в срок выполнить ремонт.
- В 2017 году мы, как и обещали, отремонтируем в три раза больше дорог, чем в прошлом году. Однако главное даже не объемы, а качество работ. Для меня, как городского головы, даже 10% некачественных ремонтов это много. Контроль за качеством работ должен быть ужесточен. Главное требование – качество, соблюдение всех технологий. За качество ремонтов будете нести персональную ответственность. Лично буду ездить, и контролировать выполнение работ, - подвел итоги совещания Владимир Буряк.
Задачу исправить все недочеты до 9 апреля сегодня перед подрядчиками поставил городской голова Запорожья Владимир Буряк. Это произошло во время совещания, посвященного результатам инспекции состояния запорожских дорог после зимы, проверке качества ремонтов дорожного покрытия, выполненных в прошлом году, в котором приняли участие представители департамента инфраструктуры и благоустройства городского совета, руководители районных администраций, коммунального предприятия "ЭЛУАД", подрядных организаций.
Мэр подчеркнул, что контролировать качество выполнения работ будут не только департамент инфраструктуры и благоустройства горсовета, районные администрации, но и лично он сам.
Напомним, две недели назад Владимир Буряк поручил проверить состояние запорожских дорог после зимы. Тогда мэр потребовал особое внимание обратить на дорожное покрытие, отремонтированное в прошлом году. Сегодня городской голова по полной программе спросил как с руководителя КП "ЭЛУАД", так и с остальных подрядчиков.
Как доложил начальник КП "ЭЛУАД" Дмитрий Пархоменко, дефекты есть у всех подрядчиков, но они незначительные - небольшие трещины, одна или несколько ям и так далее. В целом они были выявлены не более чем на 10% от общего объема. Важно отметить, что в прошлом году объем выполненных работ по ремонту дорожного полотна был в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.
В целом же ситуация с дорогами в Запорожье столь обострилась еще и потому, что несколько лет подряд дороги в городе практически не ремонтировались, а если и ремонтировались, то некачественно, ведь спустя 3-4 года они снова покрыты ямами. Теперь на то, чтобы привести их в порядок, понадобится гораздо больше времени и средств, нежели если бы это было сделано вовремя. Однако у городской власти есть четкий план ремонтов дорог, рассчитанный на несколько лет. Его реализация была начата в прошлом году, продолжится в 2017 году и далее.
- На КП "ЭЛУАД" я работаю пять лет, но только в прошлом году мы стали уделять основное внимание именно среднему ремонту дорог, появилось реальное финансирование. Предыдущие годы мы в основном "латали" ямы, что не могло не сказаться на качестве запорожских дорог, - аргументировал Дмитрий Пархоменко.
Обращаясь ко всем руководителям подрядных организаций, городской голова Владимир Буряк напомнил, что, подписывая договор на проведение ремонтов, они обещали качественное выполнение работ, с соблюдением всех технологий. Это значит, что отремонтированные участки должны простоять несколько лет. Здесь не может быть места отговоркам о погодных условиях, большой транспортной нагрузке и тому подобное.
Предложенный подрядчиками срок выполнения работы до 1 мая Владимира Буряка не устроил, он четко поставил более жесткую задачу — устранить недостатки до 9 апреля.
Мэр также сообщил, что планирует встретиться с руководителями асфальтных заводов, чтобы обратиться к ним с просьбой начать работу как можно раньше
- чтобы можно было скорее приступить к масштабному ремонту дорог, тем более, что средства для этого в городском бюджете есть. Пока же, по словам Владимира Буряка, темпы ремонтных работ нельзя считать удовлетворительными, но аварийные участки дорог необходимо ремонтировать уже сейчас.
Но начало массового ремонта дорог в Запорожье зависит от сроков проведения тендеров. Город во многом стал заложником ситуации, когда тендерные процедуры занимают достаточно много времени. Еще один недостаток законодательной базы в этом вопросе - фактически единственным главным критерием при определении победителя торгов остается цена проведения работ, без учета возможностей подрядчика качественно и в срок выполнить ремонт.
- В 2017 году мы, как и обещали, отремонтируем в три раза больше дорог, чем в прошлом году. Однако главное даже не объемы, а качество работ. Для меня, как городского головы, даже 10% некачественных ремонтов это много. Контроль за качеством работ должен быть ужесточен. Главное требование – качество, соблюдение всех технологий. За качество ремонтов будете нести персональную ответственность. Лично буду ездить, и контролировать выполнение работ, - подвел итоги совещания Владимир Буряк.
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