Задачу исправить все недочеты до 9 апреля сегодня перед подрядчиками поставил городской голова Запорожья Владимир Буряк. Это произошло во время совещания, посвященного результатам инспекции состояния запорожских дорог после зимы, проверке качества ремонтов дорожного покрытия, выполненных в прошлом году, в котором приняли участие представители департамента инфраструктуры и благоустройства городского совета, руководители районных администраций, коммунального предприятия " ЭЛУАД " , подрядных организаций.Мэр подчеркнул, что контролировать качество выполнения работ будут не только департамент инфраструктуры и благоустройства горсовета, районные администрации, но и лично он сам.Напомним, две недели назад Владимир Буряк поручил проверить состояние запорожских дорог после зимы. Тогда мэр потребовал особое внимание обратить на дорожное покрытие, отремонтированное в прошлом году. Сегодня городской голова по полной программе спросил как с руководителя КП " ЭЛУАД " , так и с остальных подрядчиков.Как доложил начальник КП " ЭЛУАД " Дмитрий Пархоменко, дефекты есть у всех подрядчиков, но они незначительные - небольшие трещины, одна или несколько ям и так далее. В целом они были выявлены не более чем на 10% от общего объ е ма. Важно отметить, что в прошлом году объем выполненных работ по ремонту дорожного полотна был в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.В целом же ситуация с дорогами в Запорожье столь обострилась еще и потому, что несколько лет подряд дороги в городе практически не ремонтировались, а если и ремонтировались, то некачественно, ведь спустя 3-4 года они снова покрыты ямами. Теперь на то, чтобы привести их в порядок, понадобится гораздо больше времени и средств, нежели если бы это было сделано вовремя. Однако у городской власти есть ч е ткий план ремонтов дорог, рассчитанный на несколько лет. Его реализация была начата в прошлом году, продолжится в 2017 году и далее.- На КП " ЭЛУАД " я работаю пять лет, но только в прошлом году мы стали уделять основное внимание именно среднему ремонту дорог, появилось реальное финансирование. Предыдущие годы мы в основном " латали " ямы, что не могло не сказаться на качестве запорожских дорог, - аргументировал Дмитрий Пархоменко.Обращаясь ко всем руководителям подрядных организаций, городской голова Владимир Буряк напомнил, что, подписывая договор на проведение ремонтов, они обещали качественное выполнение работ, с соблюдением всех технологий. Это значит, что отремонтированные участки должны простоять несколько лет. Здесь не может быть места отговоркам о погодных условиях, большой транспортной нагрузке и тому подобное.Предложенный подрядчиками срок выполнения работы до 1 мая Владимира Буряка не устроил, он четко поставил более жесткую задачу — устранить недостатки до 9 апреля.Мэр также сообщил, что планирует встретиться с руководителями асфальтных заводов, чтобы обратиться к ним с просьбой начать работу как можно раньше- чтобы можно было скорее приступить к масштабному ремонту дорог, тем более, что средства для этого в городском бюджете есть. Пока же, по словам Владимира Буряка, темпы ремонтных работ нельзя считать удовлетворительными, но аварийные участки дорог необходимо ремонтировать уже сейчас.Но начало массового ремонта дорог в Запорожье зависит от сроков проведения тендеров. Город во многом стал заложником ситуации, когда тендерные процедуры занимают достаточно много времени. Ещ е один недостаток законодательной базы в этом вопросе - фактически единственным главным критерием при определении победителя торгов оста е тся цена проведения работ, без уч е та возможностей подрядчика качественно и в срок выполнить ремонт.- В 2017 году мы, как и обещали, отремонтируем в три раза больше дорог, чем в прошлом году. Однако главное даже не объ е мы, а качество работ. Для меня, как городского головы, даже 10% некачественных ремонтов это много. Контроль за качеством работ должен быть ужесточ е н. Главное требование – качество, соблюдение всех технологий. За качество ремонтов будете нести персональную ответственность. Лично буду ездить, и контролировать выполнение работ, - подвел итоги совещания Владимир Буряк.