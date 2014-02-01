- Єдина проблема, вона існує не тільки і Запорізькій області, - офіцери запасу, - рассказал на презентации проекта медицинской помощи жителям зоны АТО “Допомога йде” в Запорожской ОГА командующий оперативным командованием " Схід " генерал-полковник Сергей Наев. - На жаль, ті офіцери, які в свій час здобули військову офіцерську освіту на військових кафедрах, чомусь не так активно йдуть на військову службу за контрактом. Що стосується солдат та сержантів — вони виявилися більш патріотичними, ніж офіцери запасу.Визит в Запорожье для Сергея Наева — наверняка не первый, но самым ярким и насыщенным, вне всякого сомнения, стало для него пребывание в Запорожье 11 августа 2014 года. Тогда бойцы 24-й бригады, которых выводили из зоны АТО, подняли бунт - сошли в Запорожье, где поезд сделал остановку, с оружием на перрон и отказывались следовать в Чугуев, требуя, чтобы их сразу везли во Львовскую область, на место постоянной дислокации бригады.Бунт они подняли в 5.30, а уже около восьми утра на перроне появился начальник штаба ОК " Південь” генерал-майор Сергей Наев, который провел с бойцами, у которых эмоции просто зашкаливали, несколько часов. На перроне находился все это время и заместитель облвоенкома полковник Михаил Логвинов, к сожалению, ушедший из жизни после тяжелой болезни 22 ноября прошлого года.- Це було 11 серпня 2014 року, відбувалась активна фаза антитерористичної операції, - вспоминает тот день Сергей Иванович. - Перший батальон 24 бригади виходив з Зеленопілля. Внаслідок недостачі інформації хлопці відмовлялися їхати в Харківську область. Сів з ними, доїхав. Приїхали на місце, там вже чекали автобуси, які надала Харківська адміністрація, в супроводі ДАІ вони поїхали на Львівщину. Я, як генерал, пообіцяв і був зобов”язаний виконати обіцяне....450 ребят из яворовской механизированной бригады пробыли в самом пекле — под обстрелами с двух сторон из минометов и "Градов" – 52 дня и, выжив на передовой, хотели только одного — отправиться в отпуск. Командование же направляло их в Чугуев, в расположение местной воинской части, где, как поняли мобилизованные ребята, они будут находиться до очередной отправки в зону АТО.И тогда бойцы (часть из них, к слову, заявила журналистам, что "лучше отсидеть в тюрьме, чем возвращаться в тот ад") решились на беспрецедентный шаг...Сергей Наев несколько часов уговаривал вырвавшихся из окружения мобилизованных сесть в вагоны и продолжить путь. Генерал-майор сообщил ребятам, что в Министерстве обороны принято решение предоставить им отпуск длительностью семь суток без учета пребывания в дороге и что после того как они прибудут в Чугуев и сдадут оружие, их погрузят в автобусы и отвезут во Львов.Уговоры длительное время не действовали на организаторов акции, но в конце концов они сдались, потребовав, чтобы генерал ехал с ними.Сергей Иванович пообещав, что сядет "крайним" (военные, как известно, не говорят слово "последний"). Слово свое генерал–майор, скомандовавший: "Хлопці, по вагонах!", сдержал — он зашел в один из вагонов, куда его настойчиво приглашали, когда на перроне никого уже не осталось...Фото Александра Прилепы (из архива)