Но снег сошел и любовь запорожцев к сердцу своего города начала проявляться в полной мере. Особенно это заметно возле мест массового пребывания горожан — они просто усеяны мусором.Пакеты, одноразовая посуда, пачки из-под сигарет и целые лежбища бездомных — чего тут только не найдешь.Обвинять коммунальщиков в некачественной работе здесь уже не получится, ведь чисто не там, где убирают, а там где не мусорят.Например, на автомобильной стоянке возле туристического пляжа установлен контейнер для мусора, но некоторые " люди " не желают пройти десяток метров, проще швырнуть мусор в кусты, возможно, даже не выходя из авто.Непонятна логика людей, которые просто привязывают пакеты к деревьям.А ведь это только начало сезона, что же будет после майских праздников?