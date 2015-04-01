С приходом весны запорожцы и гости города потянулись на Хортицу. Здесь сейчас прекрасно, в прочем как и в другие времена года.
Но снег сошел и любовь запорожцев к сердцу своего города начала проявляться в полной мере. Особенно это заметно возле мест массового пребывания горожан — они просто усеяны мусором.
Пакеты, одноразовая посуда, пачки из-под сигарет и целые лежбища бездомных — чего тут только не найдешь.
Обвинять коммунальщиков в некачественной работе здесь уже не получится, ведь чисто не там, где убирают, а там где не мусорят.
Например, на автомобильной стоянке возле туристического пляжа установлен контейнер для мусора, но некоторые "люди" не желают пройти десяток метров, проще швырнуть мусор в кусты, возможно, даже не выходя из авто.
Непонятна логика людей, которые просто привязывают пакеты к деревьям.
А ведь это только начало сезона, что же будет после майских праздников?
Фото автора.
Но снег сошел и любовь запорожцев к сердцу своего города начала проявляться в полной мере. Особенно это заметно возле мест массового пребывания горожан — они просто усеяны мусором.
Пакеты, одноразовая посуда, пачки из-под сигарет и целые лежбища бездомных — чего тут только не найдешь.
Обвинять коммунальщиков в некачественной работе здесь уже не получится, ведь чисто не там, где убирают, а там где не мусорят.
Например, на автомобильной стоянке возле туристического пляжа установлен контейнер для мусора, но некоторые "люди" не желают пройти десяток метров, проще швырнуть мусор в кусты, возможно, даже не выходя из авто.
Непонятна логика людей, которые просто привязывают пакеты к деревьям.
А ведь это только начало сезона, что же будет после майских праздников?
Фото автора.
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