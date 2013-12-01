Всеукраинский тур-презентацию своего нового романа "Сни неофіта” Павел Вольвач начнет в Запорожья, 14 марта.
Писатель, поэт, журналист (работает на 1-м канале Украинского радио) Павел Вольвач, родившийся в Запорожье, восемнадцать лет живет в столице. Но, как он признался "Индустриалке", не считает, что уехал из родного города, в котором, конечно, бывает. Называет себя запорожцем, который живет в Киеве.
Автор девяти поэтических сборников и трех романов, Павел Вольвач громко заявил о себе на всю страну, выпустив в 2004 году первый роман "Кляса", сразу ставший явлением в современном литпроцесе. События "Кляси" происходят в антураже нашего индустриального города в конце 80–х,
- Нова книга про 90-і роки, про той час, про Запоріжжя, - рассказывает “Индустрилаке" Павел Вольвач. - Це панорама життя, у яку вписаний учорашній кримінал-початківець, пролетар, різночинець, а нині — молодий поет і журналіст, сповита туманцем надій, крізь які ясніє Київ, як реалізація мрії. А поки перед читачем — провінційний простір, в якому є грабіжники й журналісти, махновці й губернатори, бійці "Спасу" й поети-літстудійці, та інші персонажі.
На вопрос "Индустриалки", является ли новый роман своеобразным продолжением "Кляси" Павел Вольвач ответил, что это абсолютно самостоятельные произведения. Главные герои — разные, хотя в чем-то похожи на автора, но полной идентификации нет. А поскольку 90-е годы Павел Вольвач провел в Запорожье, то лучше всего он знает именно эту действительность и описывает ее.
14 марта Павел Вольвач представит новинку студентам в Запорожском национальном университете (2-й корпус, аудитория 407), в 12.55. А также - широкому кругу читателей, в областной универсальной научной библиотеке (бывшая библиотека имени Горького), в 18.30.
...Павел Вольвач также презентует книгу "Сни неофіта” в Каменском (15 марта), Днепре (16 марта), Харькове (17 марта) и Сумах (18 марта).
Фото предоставлены Павлом Вольвачем
Писатель, поэт, журналист (работает на 1-м канале Украинского радио) Павел Вольвач, родившийся в Запорожье, восемнадцать лет живет в столице. Но, как он признался "Индустриалке", не считает, что уехал из родного города, в котором, конечно, бывает. Называет себя запорожцем, который живет в Киеве.
Автор девяти поэтических сборников и трех романов, Павел Вольвач громко заявил о себе на всю страну, выпустив в 2004 году первый роман "Кляса", сразу ставший явлением в современном литпроцесе. События "Кляси" происходят в антураже нашего индустриального города в конце 80–х,
- Нова книга про 90-і роки, про той час, про Запоріжжя, - рассказывает “Индустрилаке" Павел Вольвач. - Це панорама життя, у яку вписаний учорашній кримінал-початківець, пролетар, різночинець, а нині — молодий поет і журналіст, сповита туманцем надій, крізь які ясніє Київ, як реалізація мрії. А поки перед читачем — провінційний простір, в якому є грабіжники й журналісти, махновці й губернатори, бійці "Спасу" й поети-літстудійці, та інші персонажі.
На вопрос "Индустриалки", является ли новый роман своеобразным продолжением "Кляси" Павел Вольвач ответил, что это абсолютно самостоятельные произведения. Главные герои — разные, хотя в чем-то похожи на автора, но полной идентификации нет. А поскольку 90-е годы Павел Вольвач провел в Запорожье, то лучше всего он знает именно эту действительность и описывает ее.
14 марта Павел Вольвач представит новинку студентам в Запорожском национальном университете (2-й корпус, аудитория 407), в 12.55. А также - широкому кругу читателей, в областной универсальной научной библиотеке (бывшая библиотека имени Горького), в 18.30.
...Павел Вольвач также презентует книгу "Сни неофіта” в Каменском (15 марта), Днепре (16 марта), Харькове (17 марта) и Сумах (18 марта).
Фото предоставлены Павлом Вольвачем
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