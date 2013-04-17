В соревнованиях принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ, клубов и секций Запорожья, а также спортсметы-аматоры. В спаррингах сойдутся спортсмены двух возрастных категорий: 1977-1998 и 1999-2000 г.р.Начальник управления спорта и физической культуры Запорожского городского совета Эдуард Багиров поздравил боксеров с открытием чемпионата и пожелал им успехов и новых побед.- Запорожская школа бокса имеет славные традиции. Участие наших спортсменов в чемпионатах различного уровня – это популяризация спорта и здорового образа жизни. Благодаря таким выступлениям все больше маленьких запорожцев приобщаются к спорту. Я желаю боксерам удачных выступлений, и пусть победит сильнейший, - сказал Эдуард Багиров.Чемпионат продлится три дня. Завтра свое мастерство покажут спортсмены-любители. Финальные соревнования пройдут 11 марта, сообщает сайт мэрии.