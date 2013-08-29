В Запорожской области суд арестовал землю государственного предприятия.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, новый директор предприятия, заподозрив руководителей в растрате миллиона гривен, обратился за помощью к правоохранителям.
Прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на имущество предприятия, чтобы предупредить незаконное отчуждение государственного имущества.
Суд удовлетворил ходотайство, на участки предприятия площадью более 3700 га наложен арест. Проводится досудебное расследование.
Как писала "Индустриалка", запорожскому интернату вернут 400 тыс грн.
Читайте также: В Запорожье будут судить жестокого убийцу матери троих детей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, новый директор предприятия, заподозрив руководителей в растрате миллиона гривен, обратился за помощью к правоохранителям.
Прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на имущество предприятия, чтобы предупредить незаконное отчуждение государственного имущества.
Суд удовлетворил ходотайство, на участки предприятия площадью более 3700 га наложен арест. Проводится досудебное расследование.
Как писала "Индустриалка", запорожскому интернату вернут 400 тыс грн.
Читайте также: В Запорожье будут судить жестокого убийцу матери троих детей.
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