17 марта завершается регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО).
- Зарегистрировалось 93 процента от общего количества выпускников,- сообщила "Индустриалке" заведующая областным научно–методическим центром мониторинговых исследований качества образования Запорожского областного института последипломного педагогического образования Светлана Павлова. - Особых ошибок при регистрации в этом году не допускают. Бывает, что забывают расписаться или поставить дату на заявлении. А в прошлые годы случалось такое, что вообще забывали написать текст заявления. Исправить ошибку можно при перерегистрации.
Перерегистрация на ВНО продлится по 31 марта.
Цифра
- 6484 выпускников из Запорожья и области зарегистрировались на ВНО на 7 марта по данным Украинского центра оценивания качества образования.
Наша область вошла в пятерку регионов, в которых зарегистрировалось наибольшее количество выпускников.
"Индустриалка" также писала:
"В ЗНУ выпускники смогут пройти бесплатные тренинги по тестированию - первые тренинги состоятся 12 марта".
"Для запорожских выпускников стартовала регистрация на тестирование".
- Зарегистрировалось 93 процента от общего количества выпускников,- сообщила "Индустриалке" заведующая областным научно–методическим центром мониторинговых исследований качества образования Запорожского областного института последипломного педагогического образования Светлана Павлова. - Особых ошибок при регистрации в этом году не допускают. Бывает, что забывают расписаться или поставить дату на заявлении. А в прошлые годы случалось такое, что вообще забывали написать текст заявления. Исправить ошибку можно при перерегистрации.
Перерегистрация на ВНО продлится по 31 марта.
Цифра
- 6484 выпускников из Запорожья и области зарегистрировались на ВНО на 7 марта по данным Украинского центра оценивания качества образования.
Наша область вошла в пятерку регионов, в которых зарегистрировалось наибольшее количество выпускников.
"Индустриалка" также писала:
"В ЗНУ выпускники смогут пройти бесплатные тренинги по тестированию - первые тренинги состоятся 12 марта".
"Для запорожских выпускников стартовала регистрация на тестирование".
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