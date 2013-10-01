- Зарегистрировалось 93 процента от общего количества выпускников,- сообщила " Индустриалке" заведующая областным научно–методическим центром мониторинговых исследований качества образования Запорожского областного института последипломного педагогического образования Светлана Павлова. - Особых ошибок при регистрации в этом году не допускают. Бывает, что забывают расписаться или поставить дату на заявлении. А в прошлые годы случалось такое, что вообще забывали написать текст заявления. Исправить ошибку можно при перерегистрации.Перерегистрация на ВНО продлится по 31 марта.- 6484 выпускников из Запорожья и области зарегистрировались на ВНО на 7 марта по данным Украинского центра оценивания качества образования.Наша область вошла в пятерку регионов, в которых зарегистрировалось наибольшее количество выпускников."Индустриалка" также писала: