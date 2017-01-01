В Запорожье сотрудники полиции задержали мужчину, который больше года назад покинул воинскую часть.
В Запорожье произошла семейная ссора, в которую пришлось вмешаться патрульным. Копы проверили по базе данных личность одного из дебошир. Оказалось, что 38-летнего мужчину разыскивает руководство воинская часть, которую он покинул самовольно еще в декабре 2015 года.
Инспекторы вызвали сотрудника военной службы правопорядка, которым и передали дезертира, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", военкомат разыскивает запорожцев, которые ушли из части и пропали.
Читайте также: В Запорожской области мужчина погиб из-за матраса.
В Запорожье произошла семейная ссора, в которую пришлось вмешаться патрульным. Копы проверили по базе данных личность одного из дебошир. Оказалось, что 38-летнего мужчину разыскивает руководство воинская часть, которую он покинул самовольно еще в декабре 2015 года.
Инспекторы вызвали сотрудника военной службы правопорядка, которым и передали дезертира, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", военкомат разыскивает запорожцев, которые ушли из части и пропали.
Читайте также: В Запорожской области мужчина погиб из-за матраса.
- Просмотров: 84
Похожие новости