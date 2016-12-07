До 25 марта в областной универсальной научной библиотеке открыта выставка рисунков участников отборочного областного этапа Всеукраинского конкурса ученического творчества „Об’єднаймося ж, брати мої!”.
Символично, что конкурсные рисунки посвящены творчеству Тараса Шевченко — дети иллюстрируют его произведения и самого поэта. Пожалуй, особенно много вариаций на тему "Реве та стогне Дніпр широкий”, рисуют хаты, сцены быта.
Работы победителей — их одиннадцать- отправили на заключительный этап Всеукраинского конкурса „Об’єднаймося ж, брати мої!” в столицу. об этом "Индустриалке" сообщили в департаменте культуры, туризма, национальностей и религий ОГА. Но и представленные на выставке около пятидесяти работ — тоже яркие и талантливые.
Всего на конкурс подали 120 творческих работ учеников художественных школ и художественных отделений школ эстетического воспитания Запорожья и области.
Телефон для справок: 787-53-51 (отдел искусств областной универсальной научной библиотеки).
"Индустриалка" также писала:
"Как запорожцы отмечают день рождения Тараса Шевченко",
"Запорожанка сделала портрет Тараса Шевченко из сала и желудка".
Фото предоставлены департаментом культуры, туризма, национальностей и религий ОГА.
Символично, что конкурсные рисунки посвящены творчеству Тараса Шевченко — дети иллюстрируют его произведения и самого поэта. Пожалуй, особенно много вариаций на тему "Реве та стогне Дніпр широкий”, рисуют хаты, сцены быта.
Работы победителей — их одиннадцать- отправили на заключительный этап Всеукраинского конкурса „Об’єднаймося ж, брати мої!” в столицу. об этом "Индустриалке" сообщили в департаменте культуры, туризма, национальностей и религий ОГА. Но и представленные на выставке около пятидесяти работ — тоже яркие и талантливые.
Всего на конкурс подали 120 творческих работ учеников художественных школ и художественных отделений школ эстетического воспитания Запорожья и области.
Телефон для справок: 787-53-51 (отдел искусств областной универсальной научной библиотеки).
"Индустриалка" также писала:
"Как запорожцы отмечают день рождения Тараса Шевченко",
"Запорожанка сделала портрет Тараса Шевченко из сала и желудка".
Фото предоставлены департаментом культуры, туризма, национальностей и религий ОГА.
- Просмотров: 19
Похожие новости