В феврале 2017 года на предприятии произведено 720 тонн неформованных огнеупоров. В их числе – 181 тонна огнеупорных бетонов и масс и 539 тонн утепляющих и шлакообразующих смесейЗа январь-февраль 2017 года ЧАО " Запорожогнеупор " увеличил объем производства неформованных огнеупоров на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.