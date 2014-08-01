Игроки основного и резервного составов БК "Запорожье-ZOG" , а также администрация клуба и представители федерации баскетбола Запорожской области поддержали Всеукраинскую донорскую акцию по пополнению банка крови для воинов, которые пострадали во время АТО и передали эстафету баскетбольному клубу "Днепр".
- Баскетбольный клуб "Запорожье-ZOG" и федерация баскетбола Запорожской области являются инициатором этой акци, - сообщил президент БК "Запорожье-ZOG" Виктор Стельмаков. - Еще осенью наши игроки выражали желание помочь украинским бойцам, которые получили ранения во время АТО. Но график тренировок и соревнований этого сезона очень плотный, и мы только сейчас нашли окно в календаре для того, чтобы воплотить наше общее желание в жизнь. После тяжелого выездного тура у нас почти двухнедельная пауза, поэтому ребята будут иметь время для восстановления. Мы договорилась с областной клинической больницей, в которой, кстати, лечатся и участники АТО, о проведении патриотической акции, в которой приняли участие все игроки главной команды и те из резервистов, которым исполнилось 18 лет. Планируем теперь сдавать кровь регулярно, тем более, что мы сегодня узнали о полезности этой процедуры для спортсменов.
Перед тем, как стать донорами, баскетболисты и их наставники регистрировались, проходили медкомиссию, сдавали кровь на экспресс-анализ.
- Мы стали первым в Украине баскетбольным клубом, который сдает кровь на нужды участников АТО, - рассказывает капитан БК "Запорожье-ZOG" Александр Рыбалко. - Конечно, хотим, чтобы к нашей акции присоединились и другие украинские команды. Поэтому передаем эту символическую эстафету баскетбольному клубу "Днепр". Призываю и поклонников нашей команды, всех запорожцев не оставаться равнодушными к проблемам, которые образовались в отечественной медицине в связи с российской агрессией. Уверен, что наше участие в нынешней акции поможет спасти кому-то жизнь.
- В наше неспокойное, можно сказать, военное время, каждый должен проявить свою гражданскую позицию, - заявил главный тренер БК "Запорожье-ZOG" Валерий Плеханов. Мне очень приятно, что и административный штаб, и все игроки первой и второй команд, присутствуют сегодня здесь и сдают кровь для участников АТО, которые получили ранения. Таким образом, мы единодушно выражаем поддержку тем, кто защищает нашу Родину от агрессора.
- Впервые в моей медицинской практике спортсмены, а именно баскетболисты откликнулись на призыв сдать кровь для нужд раненых, - отметил заведующий отделением трансфузиологии Запорожской областной клинической больницы Александр Саржевский. - Возможно, представителям других видов спорта мешают какие-то предрассудки, или спортивные врачи не позволяют им этого делать. А между прочим, для спортсменов это очень полезная процедура: улучшаются кровообращение, газообмен, и благодаря этому организм становится более устойчивым и способным к большим нагрузкам. Очень приятно, что запорожские баскетболисты откликнулись на серьезную медицинскую потребность настоящего и оказали помощь нашим воинам собственной кровью. Надеюсь, что и другие команды и спортивные организации последуют примеру БК "Запорожье-ZOG" и будут привлекаться к этому благородному делу.
Как писала "Индустриалка", запорожские спасатели сдали кровь для раненных бойцов АТО.
Читайте также: Запорожские нацгвардейцы приняли эстафету и сдали кровь для бойцов из АТО.
Источник: "Запорожье-ZOG"
- Баскетбольный клуб "Запорожье-ZOG" и федерация баскетбола Запорожской области являются инициатором этой акци, - сообщил президент БК "Запорожье-ZOG" Виктор Стельмаков. - Еще осенью наши игроки выражали желание помочь украинским бойцам, которые получили ранения во время АТО. Но график тренировок и соревнований этого сезона очень плотный, и мы только сейчас нашли окно в календаре для того, чтобы воплотить наше общее желание в жизнь. После тяжелого выездного тура у нас почти двухнедельная пауза, поэтому ребята будут иметь время для восстановления. Мы договорилась с областной клинической больницей, в которой, кстати, лечатся и участники АТО, о проведении патриотической акции, в которой приняли участие все игроки главной команды и те из резервистов, которым исполнилось 18 лет. Планируем теперь сдавать кровь регулярно, тем более, что мы сегодня узнали о полезности этой процедуры для спортсменов.
Перед тем, как стать донорами, баскетболисты и их наставники регистрировались, проходили медкомиссию, сдавали кровь на экспресс-анализ.
- Мы стали первым в Украине баскетбольным клубом, который сдает кровь на нужды участников АТО, - рассказывает капитан БК "Запорожье-ZOG" Александр Рыбалко. - Конечно, хотим, чтобы к нашей акции присоединились и другие украинские команды. Поэтому передаем эту символическую эстафету баскетбольному клубу "Днепр". Призываю и поклонников нашей команды, всех запорожцев не оставаться равнодушными к проблемам, которые образовались в отечественной медицине в связи с российской агрессией. Уверен, что наше участие в нынешней акции поможет спасти кому-то жизнь.
- В наше неспокойное, можно сказать, военное время, каждый должен проявить свою гражданскую позицию, - заявил главный тренер БК "Запорожье-ZOG" Валерий Плеханов. Мне очень приятно, что и административный штаб, и все игроки первой и второй команд, присутствуют сегодня здесь и сдают кровь для участников АТО, которые получили ранения. Таким образом, мы единодушно выражаем поддержку тем, кто защищает нашу Родину от агрессора.
- Впервые в моей медицинской практике спортсмены, а именно баскетболисты откликнулись на призыв сдать кровь для нужд раненых, - отметил заведующий отделением трансфузиологии Запорожской областной клинической больницы Александр Саржевский. - Возможно, представителям других видов спорта мешают какие-то предрассудки, или спортивные врачи не позволяют им этого делать. А между прочим, для спортсменов это очень полезная процедура: улучшаются кровообращение, газообмен, и благодаря этому организм становится более устойчивым и способным к большим нагрузкам. Очень приятно, что запорожские баскетболисты откликнулись на серьезную медицинскую потребность настоящего и оказали помощь нашим воинам собственной кровью. Надеюсь, что и другие команды и спортивные организации последуют примеру БК "Запорожье-ZOG" и будут привлекаться к этому благородному делу.
Как писала "Индустриалка", запорожские спасатели сдали кровь для раненных бойцов АТО.
Читайте также: Запорожские нацгвардейцы приняли эстафету и сдали кровь для бойцов из АТО.
Источник: "Запорожье-ZOG"
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