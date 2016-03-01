11 и 12 марта состоится городской конкурс ансамблевого музицирования (фортепиано) среди учащихся школ эстетического воспитания Запорожья.
Мероприятие пройдет на базе Запорожской детской музыкальной школы №2 (ул.Сталеваров, 17). Начало в 10:00.
Цель конкурса – поиск и поддержка талантливых детей, популяризация лучших произведений мировых композиторов-классиков, современных авторов, украинской музыки.
В этом году в творческом соревновании примут участие 115 учащихся фортепианных отделов, возрастом от 6 до 16 лет и 40 иллюстраторов по разным классам (струнно-смычковые, народные, духовые, ударные инструменты, вокалисты).
Конкурс пройдет в трех номинациях: "Ансамблевая игра"; "Аккомпанемент"; "Камерный ансамбль".
В исполнении конкурсантов прозвучат классические произведения, музыка современных композиторов, обработки народных мелодий.
Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в составе которого ведущие преподаватели Запорожья, Киева, Харькова.
Все участники и победители конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками департамента культуры и туризма городского совета.
Приглашаются все почитатели музыкального искусства, сообщает сайт мэрии.
Мероприятие пройдет на базе Запорожской детской музыкальной школы №2 (ул.Сталеваров, 17). Начало в 10:00.
Цель конкурса – поиск и поддержка талантливых детей, популяризация лучших произведений мировых композиторов-классиков, современных авторов, украинской музыки.
В этом году в творческом соревновании примут участие 115 учащихся фортепианных отделов, возрастом от 6 до 16 лет и 40 иллюстраторов по разным классам (струнно-смычковые, народные, духовые, ударные инструменты, вокалисты).
Конкурс пройдет в трех номинациях: "Ансамблевая игра"; "Аккомпанемент"; "Камерный ансамбль".
В исполнении конкурсантов прозвучат классические произведения, музыка современных композиторов, обработки народных мелодий.
Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в составе которого ведущие преподаватели Запорожья, Киева, Харькова.
Все участники и победители конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками департамента культуры и туризма городского совета.
Приглашаются все почитатели музыкального искусства, сообщает сайт мэрии.
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