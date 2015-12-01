Жителя Бердянска подозревают в совершении преступлений сразу по нескольким статьям.
Полицейские провели обыск в доме бердянца, которого подозревали в совершении кражи. Однако, кроме украденных вещей у него обнаружили наркотики и 24 патрона калибра 5,45 мм к автомату Калашникова. Все найденное было изъято и направлено на экспертизу. Проверка продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье у наркодельца изъяли товар на 10 тыс грн.
Читайте также: В Запорожской области повесилась женщина.
Полицейские провели обыск в доме бердянца, которого подозревали в совершении кражи. Однако, кроме украденных вещей у него обнаружили наркотики и 24 патрона калибра 5,45 мм к автомату Калашникова. Все найденное было изъято и направлено на экспертизу. Проверка продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье у наркодельца изъяли товар на 10 тыс грн.
Читайте также: В Запорожской области повесилась женщина.
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