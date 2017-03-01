Житель одного из сел Мелитопольского района постоянно ходил с гранатой. Местные жителя, переживая за собственную безопасность, сообщили о нем в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего гражданина. У него была найдена и изъята современная гранта "Ф-1". Сведения о событии внесены в ЕРДР. Проводится проверка, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье разоружили женщину.
Читайте также: В запорожском аэропорту задержали иностранца с тубусом от гранатомета.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего гражданина. У него была найдена и изъята современная гранта "Ф-1". Сведения о событии внесены в ЕРДР. Проводится проверка, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье разоружили женщину.
Читайте также: В запорожском аэропорту задержали иностранца с тубусом от гранатомета.
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