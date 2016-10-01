Ход проведения текущих ремонтов в домах Заводского района сегодня проверил генеральный директор КП " Наше місто " Александр Николаенко.- В двух домах — 35 и 35а по улице Исторической решаются проблемы, связанные с сетями водоснабжения и водоотведения канализации, которые не решались несколько лет. Сегодня удалось выполнить текущим ремонтом замену труб канализации. Я хочу напомнить, что текущие ремонты выполняются за счет платежей жителей Запорожья. А сегодня уровень оплаты составляет 87% - эти деньги позволяют нам вкладывать в жилой фонд Запорожья. Потому что по капитальным ремонтам пока договора заключаются, экспертизы проходят. А мы текущими ремонтами додерживаем жилой фонд Запорожья до проведения капремонтов, - отметил Александр Николаенко. - КП " Наше місто " уже отработало полгода - есть первые результаты. То, что люди приходят и их проблемы решаются, говорит о том, что мы работаем эффективно.В доме 35а по улице Исторической возникла проблема с выпуском сточных вод со второго подъезда: из-за давности труба разрушилась, поэтому появилась необходимость в ее замене.- Все сточные воды не попадают в основной домовой коллектор, и вся нечисть собирается в подвале. Соответственно, и воняет, и крысы появились, - отметил мастер энергоучастка подрядной организации " ТОК " Александр Тягунов. - Мы раскопали техникой трубу и будем проводить ее замену. Почистим лотки, сделаем ассенизацию подвала. 12 метров чугунной трубы мы заменим на пластиковые диаметром 110 мм.- Уже лет пять у нас тянется проблема с затопленным подвалом. В 2015 году у нас большая вода была в подвале, мужчина упал и утонул — здесь, прям в приямке. Он шел, споткнулся, ударился головой о цоколь и упал. Воды было по самые ступеньки. Скорую вызвали, но он умер в больнице. Только тогда на следующий день приехали поменяли трубу, - говорит жительница дома Лариса Байда. - Я живу на 9-м этаже — мне слышна вонь по канализационному стояку. Постоянная вонь, крысы — это невозможно. Часто у нас выбивает свет в шахматном порядке, потому что щитовая находится тоже в подвале. Неудобства большие. Будем надеяться, что сейчас отремонтируют канализацию. Хочется жить в чистоте, в порядке, чтобы наши дети так жили.В соседнем доме — 35-м, кроме проблемы с инженерными сетями, жильцы жаловались на неработающие лифты. В рамках технического обслуживания удалось выполнить частичную замену кнопок, регулировку входа кабины лифта. По просьбе жильцов были заварены выходы в мусоропроводы, а также сделали недостающие перекрытия на быльцах.Кроме того, в подвале дома были выполнены работы по замене труб инженерных сетей: канализации и холодного водоснабжения. Ремонт был выполнен и на сетях внутреннего электроосвещения — установлены антивандальные светильники, заменены лампы и т.д.Для жильцов дома 28а по улице Компрессорной проблема подтопления подвалов также не нова. Старая канализация засоряется регулярно, а зимой подвалы просто замерзают.- Подвал постоянно затапливается, скоро дом рухнет — стены уже начали трещать. Канализация стоит во втором подъезде, в первом — постоянно вода, - говорит жительница дома Мария Федоровна. - Пока мы были запорожсталевским домом, все было идеально. А лет семь, как мы перешли к городу. Мы постоянно обращаемся, постоянно воду откачивают. Но глобально проблема не решается.- Порядка 15 домов имеют подтопления в подвалах. Есть график откачки и восстановления систем канализационных сбросов, ремонта сухих колодцев. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы весенний сезон выполнить эти работы и как можно быстрее дать возможность выполнять ремонтные работы по системе канализации, - сказал начальник территориального отделения службы обслуживания жилого фонда КП " Наше місто " Сергей Фурса. - За последние 20 лет не выполнялись текущие ремонты по жилому фонду. Это дает о себе знать. Капремонт выполняется раз в 25 лет. Мы планируем в программе 2017-2025 гг. охватить жилой фонд на выполнение капитальных ремонтов. Сюда войдут и кровли, и инженерные сети, и лифты. Мы стремимся выполнять эту программу и хотим, чтобы жилой фонд Запорожья был на высшем уровне.Фото автора