В Запорожье планируют закрыть восемь маршрутов общественного транспорта.
Соответствующий проект решения исполкома горсовета опубликован на сайте мэрии.
Так, уже с 22 марта прекратит свое существование маршрут № 77 (ул. Олимпийская - завод "Запорожкабель"). Напомним, перевозчик, обслуживающий этот маршрут, лишился права работать за нарушение договора. Кроме того, 77-й маршрут практически полностью дублирует 76-й.
А с 22 июня в Запорожье перестанут работать маршруты №56 (ул. Воронежская - Вокзал Запорожье-1), №98 (ул. Рубана - Автостанция №3), №78 (Симферопольское шоссе - Авторынок), №85а (Набережная - ул. Европейская) и №9 (ул. Олимпийская - ул. Богдана Завады). Эти маршруты также дублируют другие, из-за чего между водителями создается нездоровая конкуренция.
Кроме того, из маршрутной сети уберут маршруты №68 (пр. Металлургов - Комбинат "Запорожсталь") и №68а (пр. Металлургов - Завод "Днепроспецсталь"). Вместо них запустят 19-й маршрут (ДК ЗАлК - Комбинат "Запорожсталь").
Как писала "Индустриалка", на маршрутах Запорожья проводят пассажирообследование, по результатам которого будет создана новая маршрутная сеть.
Читайте также: В Запорожье хотят запустить маршрут с ценой проезда по 7 грн.
Соответствующий проект решения исполкома горсовета опубликован на сайте мэрии.
Так, уже с 22 марта прекратит свое существование маршрут № 77 (ул. Олимпийская - завод "Запорожкабель"). Напомним, перевозчик, обслуживающий этот маршрут, лишился права работать за нарушение договора. Кроме того, 77-й маршрут практически полностью дублирует 76-й.
А с 22 июня в Запорожье перестанут работать маршруты №56 (ул. Воронежская - Вокзал Запорожье-1), №98 (ул. Рубана - Автостанция №3), №78 (Симферопольское шоссе - Авторынок), №85а (Набережная - ул. Европейская) и №9 (ул. Олимпийская - ул. Богдана Завады). Эти маршруты также дублируют другие, из-за чего между водителями создается нездоровая конкуренция.
Кроме того, из маршрутной сети уберут маршруты №68 (пр. Металлургов - Комбинат "Запорожсталь") и №68а (пр. Металлургов - Завод "Днепроспецсталь"). Вместо них запустят 19-й маршрут (ДК ЗАлК - Комбинат "Запорожсталь").
Как писала "Индустриалка", на маршрутах Запорожья проводят пассажирообследование, по результатам которого будет создана новая маршрутная сеть.
Читайте также: В Запорожье хотят запустить маршрут с ценой проезда по 7 грн.
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