Почетного звания руководитель очень популярного и востребованного не только в Запорожье коллектива удостоена, как сказано в указе Президента, " за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково- технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю " .Ансамбль создали в 2006 году три певицы - Лариса Купчинская, Татьяна Фурман и Вера Ступник. Самобытный коллектив занимается популяризацией старинных украинских и казацких песен в своем оригинальном исполнении, а также бытовых танцев, участники "Оксамита" исполняют обрядовые песни и танцы.Судя по обилию дорогих костюмов в национальном стиле ансамбль - коммерчески успешный проект.Стоит отметить, что ансамбль "Оксамит" - участник практически всех массовых культурных мероприятий городского и областного масштаба, он также представлял Запорожскую область в Киеве на смотре творческих сил региона.Остается добавить, что в январе, ко Дню Соборности Украины, заслуженным работником культуры Украины стал директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий ОГА Владислав Мороко, проработавший в департаменте на руководящей должности около трех лет. Историк по образованию, участник Майдана Владислав Валерьевич занял это руководящее кресло, напомню, по воле общественных организаций Майдана, которые проголосовали за его назначение. И за такой небольшой срок Владислав Мороко сумел так проявить себя, что смог удостоиться почетного звания, на получение которого у большинства деятелей этой сферы уходят годы, а то и десятилетия.Фото из Интернета