Запорожанка Ксения Платанова необычно отметила день рождения Тараса Щевченко - создала его портрет из сала и говяжьего желудка.
"Тарас и веточка мимозы" - картон 20×30, сало, говяжий рубец (это часть желудка. - С. О.), перец черный горошек, укроп", - написала Ксения на своей страничке в соцсети.
Свою работу Ксения Платанова сфотографировала также в холодильнике и написала: "Теперь у меня есть мавзолей".
В ответ люди начали вспоминать, из каких еще необычных материалов раньше делали портреты Кобзаря.
Пик креативности, естественно, пришелся на 200-летие поэта. Напомним, что в этом году исполняется 203 года со дня рождения Тараса Шеченко.
Львовский художник Олег Ковальский создавал портрет Тараса Шеченко из 5000 гвоздей.
Тернополянин Марьян Вархолик — из более чем 15 тысяч спичек.
В Харькове, на Университетской горке, высаживали портрет Тараса Шевченко из цветов.
"Индустриалка" также писала: "Как запорожцы отмечают день рождение Тараса Шевченко".
Фото из соцсети
"Тарас и веточка мимозы" - картон 20×30, сало, говяжий рубец (это часть желудка. - С. О.), перец черный горошек, укроп", - написала Ксения на своей страничке в соцсети.
Свою работу Ксения Платанова сфотографировала также в холодильнике и написала: "Теперь у меня есть мавзолей".
В ответ люди начали вспоминать, из каких еще необычных материалов раньше делали портреты Кобзаря.
Пик креативности, естественно, пришелся на 200-летие поэта. Напомним, что в этом году исполняется 203 года со дня рождения Тараса Шеченко.
Львовский художник Олег Ковальский создавал портрет Тараса Шеченко из 5000 гвоздей.
Тернополянин Марьян Вархолик — из более чем 15 тысяч спичек.
В Харькове, на Университетской горке, высаживали портрет Тараса Шевченко из цветов.
"Индустриалка" также писала: "Как запорожцы отмечают день рождение Тараса Шевченко".
Фото из соцсети
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