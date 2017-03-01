В ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" пострадали два ребенка.
При столкновении двух легковушек пострадали два братика - 5-ти и 7-ми лет. К счастью, дети отделались ушибами.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавших доставили в детскую облбольницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье собирают деньги на оборудование для спасения детских жизней.
Читайте также: В Запорожской области столкнулись две легковушки - пострадали 5 человек.
При столкновении двух легковушек пострадали два братика - 5-ти и 7-ми лет. К счастью, дети отделались ушибами.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавших доставили в детскую облбольницу.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье собирают деньги на оборудование для спасения детских жизней.
Читайте также: В Запорожской области столкнулись две легковушки - пострадали 5 человек.
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