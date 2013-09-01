Для обмена опытом в сфере энергоэффективности делегация из Бердянска побывала в Каменце-Подольском Хмельницкой области
В рамках проекта "Вместе к энергоэффективному будущему" Каменец-Подольский с рабочим визитом посетила делегация из Бердянского горсовета. Оба города являются подписантами "Договора мэров".
В составе делегации из Бердянска начальник отдела инвестиций и международной деятельности Наталья Криворучко и инженер отдела образования горисполкома, председатель Запорожского филиала "Института общественных инициатив" Александр Пилипенко. Гости провели встречу в горсовете и рабочую экскурсию по городу. Поездка была плодотворной - представители Бердянска узнали много интересного из практики реализации проектов энергоэффективности, которые уже реализуются в городе над Смотричем. В частности, этот касается перехода с газа на альтернативные виды топлива, реализации программы "Теплый дом". Все это гости с Азовского моря могли увидеть воочию.
Источник: podillyanews.com
В рамках проекта "Вместе к энергоэффективному будущему" Каменец-Подольский с рабочим визитом посетила делегация из Бердянского горсовета. Оба города являются подписантами "Договора мэров".
В составе делегации из Бердянска начальник отдела инвестиций и международной деятельности Наталья Криворучко и инженер отдела образования горисполкома, председатель Запорожского филиала "Института общественных инициатив" Александр Пилипенко. Гости провели встречу в горсовете и рабочую экскурсию по городу. Поездка была плодотворной - представители Бердянска узнали много интересного из практики реализации проектов энергоэффективности, которые уже реализуются в городе над Смотричем. В частности, этот касается перехода с газа на альтернативные виды топлива, реализации программы "Теплый дом". Все это гости с Азовского моря могли увидеть воочию.
Источник: podillyanews.com
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