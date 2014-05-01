Большую часть доходов составили поступления по налогу на доходы физических лиц - 345443,6 тысяч гривен (24,6%) и местным налогам и сборам - 277910,7 тысяч гривен (19,8%) - прежде всего налог на имущество (в том числе плата за землю) и единый налог.Так поступления по налогу на имущество за два месяца составили более 185 миллионов гривен, по единому налогу - порядка 92 миллионов гривен. Более чем на 35 миллионов гривен пополнил городской бюджет акцизный налог на розничную реализацию подакцизных товаров (пиво, алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты).Расходы общего фонда за этот период составили почти 1,2 миллиарда гривен. Из них около 275,5 миллионов гривен на выплату зарплаты бюджетникам, 46,5 миллионов гривен - на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, 13 миллионов гривен - на приобретение продуктов питания и другое.