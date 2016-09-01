Гороскоп на 13 – 19 марта.
ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете реализовать самые дерзкие планы, создать хороший задел на будущее, улучшить свое материальное положение. Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Постарайтесь поменьше напрягаться на работе.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Займитесь решением насущных проблем. Сейчас не лучшее время, чтобы пытаться ускорять решение вопросов, связанных с работой. Пусть все идет своим чередом. В выходные не позволяйте беспочвенным страхам и сомнениям беспокоить вас.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Весьма напряженное, но интересное и плодотворное время. Велик шанс найти средства для реализации своих идей. Вероятны позитивные перемены на работе и в личной жизни. В выходные нужно восстановить затраченные силы.
РАК (22.06-23.07). Тревог и волнений не избежать. Постарайтесь оградить себя от завистливых людей. Желательно быть осторожнее при общении с коллегами и друзьями, упрямством вы вряд ли достигнете желаемых результатов. Возможно интересное предложение со стороны начальства.
ЛЕВ (24.07-23.08). влекаясь работой, не доводите себя до истощения. Не забывайте о домашних делах. Постарайтесь эмоциональное напряжение свести к минимуму. В выходные порадуйте знакомых и родственников звонком или визитом.
ДЕВА (24.08-23.09). Не отказывайтесь от поездок. Они могут принести вам прибыль, а заодно – отвлечься от грустных мыслей. Вам придется продемонстрировать виртуозность в своих профессиональных делах. В выходные преобразите свой дом, семья нуждается в вашем внимании.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стройте грандиозных планов. Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов и столкновений с начальством. В погоне за правдой постарайтесь избегать конфликтов. Истина рано или поздно обязательно восторжествует, а вы поберегите свои силы.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сможете улучшить свое положение в профессиональной и личной сферах. Для этого важно стать чуть более мудрым и терпеливым. Вы достигнете блестящих результатов и получите дополнительные доходы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ветер перемен будет довольно силен. Появится возможность полностью поменять и место, и образ жизни. Ваши желания и реальные действия могут прийти в некоторый диссонанс. В выходные желателен пассивный отдых, не требующий особых энергетических затрат.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется усмирить самолюбие и гордыню и подчиниться распоряжениям вышестоящих. Вы можете стать жертвой неверной информации. В выходные возможны ссоры с близкими людьми, постарайтесь вовремя остановиться.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). еобходимо собраться с силами. Не упускайте из виду мелочей, и тогда у вас все обязательно получится. В выходные вероятны хорошие новости, которые могут открыть перед вами далеко идущие перспективы.
РЫБЫ (20.02-20.03). Все события способствуют вашему профессиональному росту. Постарайтесь поменьше внимания обращать на критиков. В личной сфере не пытайтесь бороться с обстоятельствами, плывите по течению. В выходные дни дети могут потребовать от вас внимания и сочувствия.
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