Гороскоп на 13 – 19 марта.

Вы можете реализовать самые дерзкие планы, создать хороший задел на будущее, улучшить свое материальное положение. Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Постарайтесь поменьше напрягаться на работе.Займитесь решением насущных проблем. Сейчас не лучшее время, чтобы пытаться ускорять решение вопросов, связанных с работой. Пусть все идет своим чередом. В выходные не позволяйте беспочвенным страхам и сомнениям беспокоить вас.Весьма напряженное, но интересное и плодотворное время. Велик шанс найти средства для реализации своих идей. Вероятны позитивные перемены на работе и в личной жизни. В выходные нужно восстановить затраченные силы.Тревог и волнений не избежать. Постарайтесь оградить себя от завистливых людей. Желательно быть осторожнее при общении с коллегами и друзьями, упрямством вы вряд ли достигнете желаемых результатов. Возможно интересное предложение со стороны начальства.влекаясь работой, не доводите себя до истощения. Не забывайте о домашних делах. Постарайтесь эмоциональное напряжение свести к минимуму. В выходные порадуйте знакомых и родственников звонком или визитом.Не отказывайтесь от поездок. Они могут принести вам прибыль, а заодно – отвлечься от грустных мыслей. Вам придется продемонстрировать виртуозность в своих профессиональных делах. В выходные преобразите свой дом, семья нуждается в вашем внимании.Не стройте грандиозных планов. Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов и столкновений с начальством. В погоне за правдой постарайтесь избегать конфликтов. Истина рано или поздно обязательно восторжествует, а вы поберегите свои силы.Вы сможете улучшить свое положение в профессиональной и личной сферах. Для этого важно стать чуть более мудрым и терпеливым. Вы достигнете блестящих результатов и получите дополнительные доходы.Ветер перемен будет довольно силен. Появится возможность полностью поменять и место, и образ жизни. Ваши желания и реальные действия могут прийти в некоторый диссонанс. В выходные желателен пассивный отдых, не требующий особых энергетических затрат.Придется усмирить самолюбие и гордыню и подчиниться распоряжениям вышестоящих. Вы можете стать жертвой неверной информации. В выходные возможны ссоры с близкими людьми, постарайтесь вовремя остановиться.еобходимо собраться с силами. Не упускайте из виду мелочей, и тогда у вас все обязательно получится. В выходные вероятны хорошие новости, которые могут открыть перед вами далеко идущие перспективы.Все события способствуют вашему профессиональному росту. Постарайтесь поменьше внимания обращать на критиков. В личной сфере не пытайтесь бороться с обстоятельствами, плывите по течению. В выходные дни дети могут потребовать от вас внимания и сочувствия.