В Акимовском районе Запорожской области столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в ДТП пострадали пятеро человек, в том числе двое детей - 5-летний мальчик и 6-летняя девочка.
К счастью, обошлось без серьезных повреждений. У всех пострадавших диагностировали сотрясение мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, а также ушибы. После оказания медицинской помощи взрослых и детей отпустили домой.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожье возле рынка расстреляли человека.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в ДТП пострадали пятеро человек, в том числе двое детей - 5-летний мальчик и 6-летняя девочка.
К счастью, обошлось без серьезных повреждений. У всех пострадавших диагностировали сотрясение мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, а также ушибы. После оказания медицинской помощи взрослых и детей отпустили домой.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожье возле рынка расстреляли человека.
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