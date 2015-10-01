В школе Евгению Сидоренко (на фото выше всех) повезло с классом.

Ребята были очень дружны и так любили школу, что порой их оттуда

учителям приходилось выпроваживать поздно вечером

Детвора засыпала героического гостя вопросами –

интересовалась и любимыми школьными предметами, и военными тонкостями

И вел танк, и стрелял

При выходе из Иловайского котла Евгений Сидоренко возглавил экипаж этого трофейного танка

— и они пошли на прорыв. На плотный огонь россиян наши герои отвечали

из их же оружия — подбили БМП, подавляли огневые точки. Они почти прорвались

(прошли 22 километра), но… прямое попадание. Потом подбитый танк обнаружили боевики ДНР

В захваченном Т-72Б3 обнаружились документы рядового

Алексея Березина из 6-й отдельной танковой бригады ВС РФ

(поселок Мулино Нижегородской области)

Орден вручили с пятого раза

4 февраля 2017 года. Мелитополь. Евгений Сидоренко в родной школе,

которую окончил 29 лет назад

26 августа 2014 года. Под Иловайском. Полковник Сидоренко

у захваченного и замаскированного танка

Вспоминает народный герой