Негосударственную награду "Народный герой Украины" уроженец Мелитополя Евгений Сидоренко, отличившийся при выходе из Иловайского котла, смог получить лишь с пятого раза - и все из-за плотного рабочего графика!
По той же причине с начала АТО полковнику не удавалось вырваться в родной город. Навестил родителей, как только получил краткосрочный отпуск, и даже, как рассказывала "Индустриалка", выкроил время для встречи с педагогами и учениками школы, в которой учился сам.
В августе 2014 года Евгений Сидоренко, который был начальником бронетанковой службы вооружения оперативного командования "Юг", в районе Иловайска участвовал в ремонте техники. Именно он приложил руку к восстановлению российского танка Т-72Б3, брошенного противником на поле боя, а потом на этой же машине сам ринулся на колонну бронетехники, помешав ее продвижению на позиции украинских военных.
Позднее на Т-72Б3 Евгений Анатольевич вместе с наспех созданным экипажем помогал расчистить дорогу нашим подразделениям, вырывавшимся из котла.
Об этом первым делом напомнили ученикам общеобразовательной школы №23, которую в 1988 году окончил будущий полковник Сидоренко. А сам он не так давно занял новую должность – начальника управления организационно-плановой эксплуатации и заместителя начальника центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины.
И вел танк, и стрелял
- Говорят, что наш подвиг в том, что мы помогли выйти из окружения бойцам на технике, которая не имела вооружения или имела легкое, - обратился к ребятам Евгений Сидоренко. - Но мне кажется, что я свой подвиг совершил немножко раньше. Признаюсь, очень страшно было ехать на войну — думалось: а выдержишь ли ты, сможешь ли ты, не испугаешься ли ты. И когда ты принимаешь осознанное решение и начинаешь понимать, что у тебя получается, это намного важнее для самого себя.
Да, когда я по радиосвязи услышал, что на наш блокпост двигается усиленная ротная тактическая группа, а это три МТЛБ (бронетранспортера. – Авт.), 10 БМП и три танка, времени на принятие решения не было. Нужно было дать возможность бойцам собраться и занять оборону, поэтому я и прыгнул в танк.
Пусть это была не знакомая мне машина, но принципы работы у нее те же самые, что позволило мне выехать на позицию и открыть огонь из крупнокалиберного пулемета, прикрыв артиллеристов. Позже ребята признавались: "Мы даже не знаем, начали бы мы стрелять или нет, если бы не увидели танк!". А так они ощутили поддержку, собрались, и наступление было остановлено.
Мне, признаюсь, не очень было уютно под пулями прыгать с места механика-водителя на командирское, а с командирского – в люк наводчика. В принципе, на сегодня никто этого не повторил, потому что без экипажа боевая машина - неживая. Можно или вести ее, или стрелять. А мне пришлось делать и то, и другое.
...О том, что Евгений находится в самом пекле, и его родители в Мелитополе, и супруга с дочкой, которые тогда были в Днепре, узнали постфактум, и сейчас со слезами на глазах вспоминают те дни, когда связи с главой семьи не было. А вернулся он весь израненный, с поломанной ключицей, вывернутой челюстью и с контузией - сказалось тройное попадание вражеских снарядов в танк, который шел в авангарде колонны при выходе из окружения.
- Вид у Жени жуткий был, я боялась, чтобы в рану инфекция не попала, но он ни в какую не соглашался обратиться к медикам, – рассказала жена Евгения Алена. – Уговорить его смог командир – полковник Юрий Мельник, который выходил из котла в другой колонне. Что-то он мне рассказал о том, что мой муж "вытворял", что-то от людей из госпиталя узнала, у него самого я сразу спросила только: "Женя, а тебе приходилось стрелять?".
Понимаете, хоть ты в армии 20 лет, хоть 30, но одно дело стрелять на полигоне, другое - в человека. Он ответил: "В меня стреляли и я стрелял"…
Орден вручили с пятого раза
После тех событий Евгений Сидоренко еще трижды побывал в АТО, обеспечивал боеспособность техники. А еще постоянно и до сих пор задействован "в тылу". Тут ему удалось в очередной раз проявить себя.
Эту историю школьники узнали из ролика с церемонии награждения Евгения Анатольевича орденом "Народный герой Украины". Награду, к которой нашего земляка представили еще в октябре 2015-го, вручили аж с пятого раза – в феврале 2017-го!
- До кожної одиниці техніки він ставиться, як до своєї власної, - отметил журналист Юрий Бутусов. - Зверніть увагу на його руки – вони обгорілі. Це наслідок того, що минулого року, коли ешелон 53-ї бригади виїжджав з полігону "Широкий Лан", одна з машин загорілась. Думаю, всі розуміють, які могли бути наслідки, коли всі машини заправлені, укомплектовані боєкомплектом. Євген разом з іншими бійцями гасив пожежу, врятувавши колону від великої біди.
На встрече в родной школе учителя не скупились на добрые слова в адрес Евгения Сидоренко. Надежда Петренко отметила, что и Евгений, и его брат Сергей, который тоже стал военным, были гордостью 23-й школы, и посетовала, что президент так и не рассмотрел вопрос о присвоении ему звания "Герой Украины". Хотя об этом и говорили чиновники Министерства обороны сразу после событий в Иловайске, а обычные украинцы создали электронную петицию, требуя устранить несправедливость.
Детвора же засыпала гостя вопросами о его школьных годах, об армейских буднях.
- В армии многое изменилось в лучшую сторону, – отмечает Евгений Анатольевич. – В 2014-м мы спали под танком, укрывшись брезентом, потому что не было ничего. А что касается тяжелой техники, то из нашего оперативного командования только 92-я бригада получила 16 БТРов, и то с ними вечные проблемы.
Даже не знаешь, что лучше - проверенные старые машины, которые реже ломаются, или новые, но постоянно требующие ремонта. Но сейчас стало больше ремонтных бригад, выезжают на место представители заводов, разве что запчастей по-прежнему не хватает.
Перевод на службу в Киев снова поставил полковника перед жилищной проблемой. Квартира, которую его семье выделили в Днепре в октябре 2015-го, имеет статус служебной. Отдав службе в армии 28 с половиной лет, мужественный военный может ее получить в собственность, правда, через определенную процедуру.
На это у семьи нашего земляка есть полгода, а если не успеет, снова останется ни с чем, потому что в столице никто новыми квадратными метрами его обеспечивать не намерен. Хочется надеяться, что хоть не государственной наградой, но достойным жильем все сделанное нашим земляком для Вооруженных Сил Украины будет вознаграждено.
Вспоминает народный герой
"Был интересный момент со связью во время событий под Иловайском. На телефон приходит СМС : "Поздравляем, вы находитесь на территории Российской Федерации. Ваш роуминг 8 гривен и сколько-то там копеек за минуту". На украинском языке! И это на номер Киевстар! Уже когда оказался дома, ходил в представительство компании, хотел выяснить, как такое могло произойти. Но там только плечами пожали, дескать, ошибка, мы ничего не знаем".
"Однозначно в августе 2014-го мы имели дело с российскими войсками. После боя, в котором я участвовал на танке и когда были подбиты три вражеские машины, мы собирали оружие, документы, выносили раненых. Я у них спросил: "Как вы здесь оказались и зачем сюда пришли?" - "Мы думали, что мы на территории Ростовской области", - был ответ. Но как они могли не видеть указателей с украинскими названиями сел?! Потом с обеда 24 августа начались обстрелы и, если и прекращались, то не больше, чем на час-полтора. Мы с трудом успевали собрать погибших, оказать первую помощь раненым. И тогда мы четко засекали, откуда ведется огонь - прямо с границы РФ, из Ростовской области".
По той же причине с начала АТО полковнику не удавалось вырваться в родной город. Навестил родителей, как только получил краткосрочный отпуск, и даже, как рассказывала "Индустриалка", выкроил время для встречи с педагогами и учениками школы, в которой учился сам.
В августе 2014 года Евгений Сидоренко, который был начальником бронетанковой службы вооружения оперативного командования "Юг", в районе Иловайска участвовал в ремонте техники. Именно он приложил руку к восстановлению российского танка Т-72Б3, брошенного противником на поле боя, а потом на этой же машине сам ринулся на колонну бронетехники, помешав ее продвижению на позиции украинских военных.
Позднее на Т-72Б3 Евгений Анатольевич вместе с наспех созданным экипажем помогал расчистить дорогу нашим подразделениям, вырывавшимся из котла.
Об этом первым делом напомнили ученикам общеобразовательной школы №23, которую в 1988 году окончил будущий полковник Сидоренко. А сам он не так давно занял новую должность – начальника управления организационно-плановой эксплуатации и заместителя начальника центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины.
В школе Евгению Сидоренко (на фото выше всех) повезло с классом.
Ребята были очень дружны и так любили школу, что порой их оттуда
учителям приходилось выпроваживать поздно вечером
Ребята были очень дружны и так любили школу, что порой их оттуда
учителям приходилось выпроваживать поздно вечером
Детвора засыпала героического гостя вопросами –
интересовалась и любимыми школьными предметами, и военными тонкостями
интересовалась и любимыми школьными предметами, и военными тонкостями
И вел танк, и стрелял
- Говорят, что наш подвиг в том, что мы помогли выйти из окружения бойцам на технике, которая не имела вооружения или имела легкое, - обратился к ребятам Евгений Сидоренко. - Но мне кажется, что я свой подвиг совершил немножко раньше. Признаюсь, очень страшно было ехать на войну — думалось: а выдержишь ли ты, сможешь ли ты, не испугаешься ли ты. И когда ты принимаешь осознанное решение и начинаешь понимать, что у тебя получается, это намного важнее для самого себя.
Да, когда я по радиосвязи услышал, что на наш блокпост двигается усиленная ротная тактическая группа, а это три МТЛБ (бронетранспортера. – Авт.), 10 БМП и три танка, времени на принятие решения не было. Нужно было дать возможность бойцам собраться и занять оборону, поэтому я и прыгнул в танк.
При выходе из Иловайского котла Евгений Сидоренко возглавил экипаж этого трофейного танка
— и они пошли на прорыв. На плотный огонь россиян наши герои отвечали
из их же оружия — подбили БМП, подавляли огневые точки. Они почти прорвались
(прошли 22 километра), но… прямое попадание. Потом подбитый танк обнаружили боевики ДНР
— и они пошли на прорыв. На плотный огонь россиян наши герои отвечали
из их же оружия — подбили БМП, подавляли огневые точки. Они почти прорвались
(прошли 22 километра), но… прямое попадание. Потом подбитый танк обнаружили боевики ДНР
Пусть это была не знакомая мне машина, но принципы работы у нее те же самые, что позволило мне выехать на позицию и открыть огонь из крупнокалиберного пулемета, прикрыв артиллеристов. Позже ребята признавались: "Мы даже не знаем, начали бы мы стрелять или нет, если бы не увидели танк!". А так они ощутили поддержку, собрались, и наступление было остановлено.
Мне, признаюсь, не очень было уютно под пулями прыгать с места механика-водителя на командирское, а с командирского – в люк наводчика. В принципе, на сегодня никто этого не повторил, потому что без экипажа боевая машина - неживая. Можно или вести ее, или стрелять. А мне пришлось делать и то, и другое.
В захваченном Т-72Б3 обнаружились документы рядового
Алексея Березина из 6-й отдельной танковой бригады ВС РФ
(поселок Мулино Нижегородской области)
Алексея Березина из 6-й отдельной танковой бригады ВС РФ
(поселок Мулино Нижегородской области)
...О том, что Евгений находится в самом пекле, и его родители в Мелитополе, и супруга с дочкой, которые тогда были в Днепре, узнали постфактум, и сейчас со слезами на глазах вспоминают те дни, когда связи с главой семьи не было. А вернулся он весь израненный, с поломанной ключицей, вывернутой челюстью и с контузией - сказалось тройное попадание вражеских снарядов в танк, который шел в авангарде колонны при выходе из окружения.
- Вид у Жени жуткий был, я боялась, чтобы в рану инфекция не попала, но он ни в какую не соглашался обратиться к медикам, – рассказала жена Евгения Алена. – Уговорить его смог командир – полковник Юрий Мельник, который выходил из котла в другой колонне. Что-то он мне рассказал о том, что мой муж "вытворял", что-то от людей из госпиталя узнала, у него самого я сразу спросила только: "Женя, а тебе приходилось стрелять?".
Понимаете, хоть ты в армии 20 лет, хоть 30, но одно дело стрелять на полигоне, другое - в человека. Он ответил: "В меня стреляли и я стрелял"…
Орден вручили с пятого раза
После тех событий Евгений Сидоренко еще трижды побывал в АТО, обеспечивал боеспособность техники. А еще постоянно и до сих пор задействован "в тылу". Тут ему удалось в очередной раз проявить себя.
4 февраля 2017 года. Мелитополь. Евгений Сидоренко в родной школе,
которую окончил 29 лет назад
которую окончил 29 лет назад
26 августа 2014 года. Под Иловайском. Полковник Сидоренко
у захваченного и замаскированного танка
у захваченного и замаскированного танка
Эту историю школьники узнали из ролика с церемонии награждения Евгения Анатольевича орденом "Народный герой Украины". Награду, к которой нашего земляка представили еще в октябре 2015-го, вручили аж с пятого раза – в феврале 2017-го!
- До кожної одиниці техніки він ставиться, як до своєї власної, - отметил журналист Юрий Бутусов. - Зверніть увагу на його руки – вони обгорілі. Це наслідок того, що минулого року, коли ешелон 53-ї бригади виїжджав з полігону "Широкий Лан", одна з машин загорілась. Думаю, всі розуміють, які могли бути наслідки, коли всі машини заправлені, укомплектовані боєкомплектом. Євген разом з іншими бійцями гасив пожежу, врятувавши колону від великої біди.
На встрече в родной школе учителя не скупились на добрые слова в адрес Евгения Сидоренко. Надежда Петренко отметила, что и Евгений, и его брат Сергей, который тоже стал военным, были гордостью 23-й школы, и посетовала, что президент так и не рассмотрел вопрос о присвоении ему звания "Герой Украины". Хотя об этом и говорили чиновники Министерства обороны сразу после событий в Иловайске, а обычные украинцы создали электронную петицию, требуя устранить несправедливость.
Детвора же засыпала гостя вопросами о его школьных годах, об армейских буднях.
- В армии многое изменилось в лучшую сторону, – отмечает Евгений Анатольевич. – В 2014-м мы спали под танком, укрывшись брезентом, потому что не было ничего. А что касается тяжелой техники, то из нашего оперативного командования только 92-я бригада получила 16 БТРов, и то с ними вечные проблемы.
Даже не знаешь, что лучше - проверенные старые машины, которые реже ломаются, или новые, но постоянно требующие ремонта. Но сейчас стало больше ремонтных бригад, выезжают на место представители заводов, разве что запчастей по-прежнему не хватает.
Перевод на службу в Киев снова поставил полковника перед жилищной проблемой. Квартира, которую его семье выделили в Днепре в октябре 2015-го, имеет статус служебной. Отдав службе в армии 28 с половиной лет, мужественный военный может ее получить в собственность, правда, через определенную процедуру.
На это у семьи нашего земляка есть полгода, а если не успеет, снова останется ни с чем, потому что в столице никто новыми квадратными метрами его обеспечивать не намерен. Хочется надеяться, что хоть не государственной наградой, но достойным жильем все сделанное нашим земляком для Вооруженных Сил Украины будет вознаграждено.
Вспоминает народный герой
"Был интересный момент со связью во время событий под Иловайском. На телефон приходит СМС : "Поздравляем, вы находитесь на территории Российской Федерации. Ваш роуминг 8 гривен и сколько-то там копеек за минуту". На украинском языке! И это на номер Киевстар! Уже когда оказался дома, ходил в представительство компании, хотел выяснить, как такое могло произойти. Но там только плечами пожали, дескать, ошибка, мы ничего не знаем".
"Однозначно в августе 2014-го мы имели дело с российскими войсками. После боя, в котором я участвовал на танке и когда были подбиты три вражеские машины, мы собирали оружие, документы, выносили раненых. Я у них спросил: "Как вы здесь оказались и зачем сюда пришли?" - "Мы думали, что мы на территории Ростовской области", - был ответ. Но как они могли не видеть указателей с украинскими названиями сел?! Потом с обеда 24 августа начались обстрелы и, если и прекращались, то не больше, чем на час-полтора. Мы с трудом успевали собрать погибших, оказать первую помощь раненым. И тогда мы четко засекали, откуда ведется огонь - прямо с границы РФ, из Ростовской области".
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