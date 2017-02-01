В Запорожье семейная ссора едва не закончилась трагедией - женщина чуть не упала с козырька балкона.
В одном из домов по бульвару Винтера женщина вылезла из балкона и забралась на крышу пристройки на втором этаже. Она села на край, свесила ноги, громко кричала и плакала.
На место события вызвали полицию. Патрульные выяснили, что дамочка была пьяна и поругалась со своим гражданским супругом. Женщина сказал, что любимый закрыл ее в квартире и не дал уйти, поэтому она решили выпрыгнуть.
Пока инспектор разговаривала с женщиной, ее напарник забрался на второй этаж по трубе. Он уговорил ее не прыгать. На помощь стражам порядка приехал еще один экипаж патрульной полиции. Совместными силами гражданку вернули в квартиру. Женщину пригласили в райотдел для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье девушка пыталась покончить жизнь с собой.
Читайте также: В Запорожье пьяного мужчину спасли от самоубийства.
В одном из домов по бульвару Винтера женщина вылезла из балкона и забралась на крышу пристройки на втором этаже. Она села на край, свесила ноги, громко кричала и плакала.
На место события вызвали полицию. Патрульные выяснили, что дамочка была пьяна и поругалась со своим гражданским супругом. Женщина сказал, что любимый закрыл ее в квартире и не дал уйти, поэтому она решили выпрыгнуть.
Пока инспектор разговаривала с женщиной, ее напарник забрался на второй этаж по трубе. Он уговорил ее не прыгать. На помощь стражам порядка приехал еще один экипаж патрульной полиции. Совместными силами гражданку вернули в квартиру. Женщину пригласили в райотдел для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье девушка пыталась покончить жизнь с собой.
Читайте также: В Запорожье пьяного мужчину спасли от самоубийства.
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