Возле Крытого рынка в Запорожье мужчина средь бела дня устроил стрельбу по другому человеку.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 30-летний пострадавший получил множественные огнестрельные раны бедра. Его доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", на запорожском заводе рабочий чуть не отрезал себе руку.
Читайте также: В Запорожье изнасиловали и ограбили женщину.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 30-летний пострадавший получил множественные огнестрельные раны бедра. Его доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", на запорожском заводе рабочий чуть не отрезал себе руку.
Читайте также: В Запорожье изнасиловали и ограбили женщину.
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