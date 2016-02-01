В результате обыска у 33-летнего запорожца следователи и сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью нашли мини-склад наркотиков.
У наркодилера изъяли марихуану, амфетамин, прекурсоры, а также обнаружили несколько десятков патронов.
Мужчина, у которого проводили обыск, подозревается не только в хранении, но и в изготовлении наркотических веществ, сообщает отдел коммуникации Нацполици Украины в Запорожской области. Ведется следствие.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркомана задержали с пакетом патронов
Читайте также: В Запорожье в сигаретах нашли деньги и наркотики
У наркодилера изъяли марихуану, амфетамин, прекурсоры, а также обнаружили несколько десятков патронов.
Мужчина, у которого проводили обыск, подозревается не только в хранении, но и в изготовлении наркотических веществ, сообщает отдел коммуникации Нацполици Украины в Запорожской области. Ведется следствие.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье наркомана задержали с пакетом патронов
Читайте также: В Запорожье в сигаретах нашли деньги и наркотики
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