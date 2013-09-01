Участницы музыкального коллектива Елены Коляденко Freedom Jazz пообещали запорожцам, что нынешнее 8 марта они запомнят навсегда, поскольку будет много танцев драйва и вообще — сплошное веселье, и слово свое сдержали, устроив просто феерическое шоу.
Девичий джаз-бенд просто покорил публику, которая не хотела отпускать ярких вокалисток и инструменталисток со сцены, требуя петь и играть еще и еще!
Известный хореограф Елена Коляденко создала свой оригинальный проект в 2008 году, коллектив можно увидеть в программе "Вечерний Киев", она является режиссером-постановщиком, хореографом и продюсером коллектива. Поскольку создатель джаз-бенда танцор, то все участницы, за исключением только ударницы, постоянно в движении, демонстрируя залу танцевальные па.
Киевский коллектив Freedom-Jazz - это десять стильных и ярких девушек, которые играют, поют и танцуют в ритме джаза и, появление которых на сцене, превращается в незабываемое шоу. Мировые хиты, сверхсовременные ритмы, свежие аранжировки, блестящие костюмы и сияющие улыбки красавиц, которые успели покорить не только всю Украину, но и Европу. Кстати, Freedom Jazz - единственный в Европе джаз-бэнд, в состав которого входят только девушки: трио вокалисток, саксофоны, бас-гитара, ударные, труба и клавишные.
Программа киевской группы прошла, что называется на одном дыхании!
...Такого зал ДК "Днепроспецсталь" точно не видел! Джазетки спустились в зал и сказав, что бразильский карнавал закончился, начинается запорожский, подняли наиболее активную публику и пошли по залу танцевать вместе с запорожцами. К ним сразу же начали присоединяться все, кто хотел в этот праздничный вечер потанцевать. Получилось, прямо скажем, здорово!
Девушки были просто в шоке от такого приема в Запорожье и, прощаясь, не скрывали своего восторга от концерта. Они пообещали приехать еще.
Фото: Александр Прилепа
Девичий джаз-бенд просто покорил публику, которая не хотела отпускать ярких вокалисток и инструменталисток со сцены, требуя петь и играть еще и еще!
Известный хореограф Елена Коляденко создала свой оригинальный проект в 2008 году, коллектив можно увидеть в программе "Вечерний Киев", она является режиссером-постановщиком, хореографом и продюсером коллектива. Поскольку создатель джаз-бенда танцор, то все участницы, за исключением только ударницы, постоянно в движении, демонстрируя залу танцевальные па.
Киевский коллектив Freedom-Jazz - это десять стильных и ярких девушек, которые играют, поют и танцуют в ритме джаза и, появление которых на сцене, превращается в незабываемое шоу. Мировые хиты, сверхсовременные ритмы, свежие аранжировки, блестящие костюмы и сияющие улыбки красавиц, которые успели покорить не только всю Украину, но и Европу. Кстати, Freedom Jazz - единственный в Европе джаз-бэнд, в состав которого входят только девушки: трио вокалисток, саксофоны, бас-гитара, ударные, труба и клавишные.
Программа киевской группы прошла, что называется на одном дыхании!
...Такого зал ДК "Днепроспецсталь" точно не видел! Джазетки спустились в зал и сказав, что бразильский карнавал закончился, начинается запорожский, подняли наиболее активную публику и пошли по залу танцевать вместе с запорожцами. К ним сразу же начали присоединяться все, кто хотел в этот праздничный вечер потанцевать. Получилось, прямо скажем, здорово!
Девушки были просто в шоке от такого приема в Запорожье и, прощаясь, не скрывали своего восторга от концерта. Они пообещали приехать еще.
Фото: Александр Прилепа
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