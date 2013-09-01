Девичий джаз-бенд просто покорил публику, которая не хотела отпускать ярких вокалисток и инструменталисток со сцены, требуя петь и играть еще и еще!Известный хореограф Елена Коляденко создала свой оригинальный проект в 2008 году, коллектив можно увидеть в программе " Вечерний Киев " , она является режиссером-постановщиком, хореографом и продюсером коллектива. Поскольку создатель джаз-бенда танцор, то все участницы, за исключением только ударницы, постоянно в движении, демонстрируя залу танцевальные па.Киевский коллектив Freedom-Jazz - это десять стильных и ярких девушек, которые играют, поют и танцуют в ритме джаза и, появление которых на сцене, превращается в незабываемое шоу. Мировые хиты, сверхсовременные ритмы, свежие аранжировки, блестящие костюмы и сияющие улыбки красавиц, которые успели покорить не только всю Украину, но и Европу. Кстати, Freedom Jazz - единственный в Европе джаз-бэнд, в состав которого входят только девушки: трио вокалисток, саксофоны, бас-гитара, ударные, труба и клавишные.Программа киевской группы прошла, что называется на одном дыхании!...Такого зал ДК " Днепроспецсталь " точно не видел! Джазетки спустились в зал и сказав, что бразильский карнавал закончился, начинается запорожский, подняли наиболее активную публику и пошли по залу танцевать вместе с запорожцами. К ним сразу же начали присоединяться все, кто хотел в этот праздничный вечер потанцевать. Получилось, прямо скажем, здорово!Девушки были просто в шоке от такого приема в Запорожье и, прощаясь, не скрывали своего восторга от концерта. Они пообещали приехать еще.Фото: Александр Прилепа