Запорожскую область представили 22 спортсмена, под руководством Владимира Марченко и Вячеслава Запорожца, которые выступали в различных весовых и возрастных категориях. Ребята показали блестящий результат – домой с медалями вернулись абсолютно все!Чемпионами Украины в своих категориях стали одиннадцать спортсменов: Сергей Туников , Олег Лысков , Аким Рафиев, Егор Кадыров, Тимофей Раенко, Андрей Цымбал, Никита Назаров, Иван Мартыненко, Ярослав Сокуренко, Алексей Резник, Евгений Горлов.Еще семеро спортсменов завоевали серебряные медали: Игнатий Бойко, Павел Колдовский, Алексей Тищенко, Егор Мигловец, Алексей Базилевский, Дмитрий Логвиненко, Евгений Павлюков.Четверо привезли домой бронзовые медали: Олег Ларионенко, Данил Кравченко, Арсен Ничипорук , Дмитрий Карнаух.- Очень порадовало, что юниорские команды из других регионов поднялись в уровне подготовки и численности. Борьба была напряженная и интересная. Если мы уступили в некоторых категориях, значит повысим подготовку, исправим, удивим и превзойдем,- подвел итог выступлению нашей команды старший тренер сборной команды Запорожской области по саньшоу Владимир Марченко.В командном зачете Запорожская область стала второй, опередили наших ушуистов по числу медалей только хозяева первенства – винничане. На третьем месте сборная Киевской области.По итогам соревнований прошел отбор в сборную команду страны для участия в чемпионате Европы по ушу, который состоится в мае этого года в Тбилиси (Грузия).Автор – Ирина ГеймФото: Запорожская федерация ушу