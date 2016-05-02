Гвардейцам здесь очень обрадовались и с удовольствием провели небольшой экскурс по жизни малышей.Перед визитом дети приготовили интересные выступления художественной самодеятельности, чтобы продемонстрировать их бойцам.Взрослым очень понравилась шустрая детвора, которая оказалась очень талантливой. Школьники активно интересовались героическими рассказами и описанием боевых действий.Военнослужащие воинской части 3029 вместе с побратимами из других частей НГУ привезли с собой яркие подарки - игрушки и различные развивающие наборы для детей. Подарки очень подняли настроение не только детям, но и взрослым." Такі моменти дуже зворушують, – поделился офицер в/ч 3029. – У ході бойових дій побачити щиру усмішку якоїсь дитини – це справжній скарб " .Незабываемые и очень приятные чувства сохранят надолго как бойцы, так и дети." Ми завжди раді бійцям, які захищають нашу країну. Вони, як ніхто інший здатні на справжні героїчні вчинки, які проявляють не тільки у боях " , - отметили в школе.Автор - Анатолий Гололобов