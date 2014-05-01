Сегодня, 8 Марта, запорожские спасатели помогли воплотить замысел необыкновенного признания в любви.Накануне прекрасного праздника весны за помощью в Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области обратился молодой человек. Он уговорил запорожских огнеборцев помочь ему признаться в любви своей девушке, с которой они вместе уже 7 лет. Его даже не оттолкнуло то, что пришлось заключить договор на использование спецтехники.Сегодня в одном из дворов многоэтажек Александровского района парень на коленчатом подъемнике "Бронто Скайлифт" поднялся на высоту более 20 метров — на 7-й этаж, для того чтобы доказать любимой серьезность своих чувств и намерений. Учитывая то, что у парня нет навыков профессионального спасателя и ему предстояло впервые подниматься на такую высоту, для обеспечения безопасности пылкого Ромео спасатели надели на него пожарную каску и пояс. Кроме того, вместе с отважным влюбленным поднимался профессиональный спасатель. Для чего? А чтобы предупредить возможную панику и оказать, если понадобится, психологическую помощь. Помощь не потребовалась.- Таким оригинальным способом я решил поздравить свою девушку Виолетту с праздником Весны. Подниматься на высоту было не страшно, поскольку это ничто по сравнению со страхом потерять любимого человека. Тем более, со мной был спасатель — и это придавало еще большей уверенности.Я благодарю сотрудников Службы спасения за то, что они откликнулись на мою просьбу и помогли мне воплотить замысел такого объяснения в любви, - сказал после завершения любовной истории Владислав." Индустриалка " благодарит пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области — за рассказ о романтическом приключении, за то, что помогли простому запорожскому парню так необычно объясниться в любви своей девушке (надо полагать, он и до сегодняшнего дня это делал не раз), за снимки с места события, их все, в основном - высотные, насколько мы знаем, сделал запорожский фоторепортер Дмитрий Смольенко — браво фотографу! В общем, сегодня все были — на высоте! Всем спасибо! Но - не "все свободны!" Ид е м дальше - в направлении Весны.