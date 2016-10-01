На мосту Преображенского между островом Хортица и Левым берегом образовалась пробкаСегодня, 8 марта, только что корреспондент "Индустриалки" передал на сайт фото, видео и сообщение о том, что пробка на мосту образовалась из-за остановившегося впереди автобуса, видно, он сломался. ТЕГИ: автомобили, дорога Просмотров: 245 Похожие новости На запорожском мосту огромная пробка В Запорожье на мосту столкнулись две иномарки - образовалась пробка В Запорожье на мосту образовалась пробка из-за домкрата В Запорожье из-за аварии на мосту Преображенского образовалась пробка