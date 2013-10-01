Сегодня, 8 марта, рано утром — в 6:30 — в Коммунарском районе на службу " 102 " поступило сообщение о том, что женщина обнаружила новорожденного ребенка на улице Стешенко возле 110-й школы.Прибыв на место происшествия, патрульные увидели звонившую в полицию женщину с младенцем, завернутым в полотенце. Женщина рассказала патрульным, что она выгуливала собаку и нашла сверток с ребенком.Ребенок был жив, на теле видимых следов травм нет, пуповина не обработана, а разорвана, на коже явные следы переохлаждения.На место вызвали следственно-оперативную группу Коммунарского отделения полиции и " скорую помощь " , позже медики отвезли девочку в больницу.Но до приезда " скорой " события разворачивались так. Женщина передала ребенка патрульным, а сама вернулась домой. Инспекторы отнесли девочку в служебный автомобиль, включили обогреватель. А когда кроха согрелась и начала плакать, успокаивали и убаюкивали е е .На место также прибыл кинолог с собакой — и обнаружил следы мужчины и женщины, которые от места находки вели к гаражам возле дома №60 на улице Автозаводской, сообщает патрульная полиция Запорожья.