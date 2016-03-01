Запорожцы узнавали суперхиты 70-80-х буквально с первых аккордов и вовсю подпевали исполнителям.Аплодисменты в зале не стихали и в нем просто витал дух доброй ностальгии по тем временам, когда мы были молодыми и впереди была вся жизнь.Концерт проходил очень домашней и душевной атмосфере. Зрители были очень позитивно настроены, к тому же часть публики пришла на концерт в хорошем настроении после корпоратива, где женщин поздравляли с праздником....Казалось бы, столько лет прошло, уже и можно было и забыть слова - ан нет, не исчезли из памяти строчки любимых песен, звучавших тогда с телеэкранов, пластинок, на вечерах танцев и дискотеках." Родная земля " , " Конопатая девчонка " , " Я так и знал " , " До чего ж я невезучий " , " Где же ты была? " , " Для меня нет тебя прекрасней " , " Я к тебе не подойду " , " Вот увидишь " , " Кто тебе сказал? " , " Как мы любили " " , " Не сыпь мне соль на рану " , " Ты мне не снишься " , " Обручальное кольцо " , " Зеленые глаза " , " Песня про сапожника " , " Ах, белый теплоход " , " Прошай " ...Российские исполнители спели и несколько песен на украинском языке, чем приятно удивили публику: в исполнении " Лейся, песня " звучали " Верба " , " Чорнобривці”, “Рідна мати моя” и “Червона рута”, которые вместе с солистами дружно и слаженно пел зал, который, стоит отметить, в этот предпраздничный вечер был практически полон.Появление в репертуаре ВИА " Лейся, песня " песен на украинском, очевидно, обусловлено тем, что художественный руководитель коллектива и солист Дмитрий Домин с Украины.Запорожцы благодарили участников популярного ВИА практически несмолкающими аплодисментами, " браво! " кричали не только женщины, но и мужчины. А где-то из заднего ряда один зритель вообще предложил: " Давайте петь до утра! " .По вполне понятным причинам его предложение не прокатило: отыграв программу, участники попрощались и покинули сцену....Какой же состав ВИА " Лейся, песня " приезжал в Запорожье? Как сообщают интернет-издания, Дмитрий Домин работал солистом группы с 1984 по 1990 год.Спустя 25 лет в мае 2015 года по его инициативе был сформирован новый состав ансамбля, в который вошли опытные музыканты, прошедшие школу популярного коллектива. Перед музыкантами ВИА " Лейся песня " Дмитрия Домина была поставлена задача воссоздать атмосферу вокально-инструментального ансамбля, возродить культуру ВИА и поднять е е на должный уровень. И они с ней справились!Было принято решение сохранить оригинальные аранжировки всех песен в первоначальном виде и тем самым передать зрителям точный замысел авторов этих песен. Большинство песен, исполняемых ВИА " Лейся, песня " , написаны выдающимися композиторами ХХ ст. — ХХI ст.: Вячеславом Добрыниным, Давидом Тухмановым, Юрием Антоновым, Владимиром Шаинским, Евгением Мартыновым.Д.Домин — художественный руководитель, вокал, гитара; Д.Расин – музыкальный руководитель, вокал, клавишные инструменты; В.Ковлив – вокал, перкашн; А.Петренко – ударные инструменты, вокал, перкашн;В.Л е ушкин – лидер гитара, вокал; В.Ларин – бас гитара, гитара, вокал.Остается добавить, что точно также восторженно и душевно запорожцы принимали и других артистов, делавших свои первые шаги еще в советское время - бывших солистов популярной белорусской группы "Верасы" Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича (к сожалению, Александр не так давно ушел из жизни - неизлечимое заболевание не дало ему шансов), а также экс-солиста легендарной группы "Пламя" нашего земляка Станислава Черепухина (творческий псевдоним Черемухин), который выступал в сопровождении украинских артистов.Фото: Александр Прилепа