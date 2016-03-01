Двухчасовой концерт легенды советской эстрады - вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" (Дмитрия Домина) пролетел на одном дыхании.
Запорожцы узнавали суперхиты 70-80-х буквально с первых аккордов и вовсю подпевали исполнителям.
Аплодисменты в зале не стихали и в нем просто витал дух доброй ностальгии по тем временам, когда мы были молодыми и впереди была вся жизнь.
Концерт проходил очень домашней и душевной атмосфере. Зрители были очень позитивно настроены, к тому же часть публики пришла на концерт в хорошем настроении после корпоратива, где женщин поздравляли с праздником.
...Казалось бы, столько лет прошло, уже и можно было и забыть слова - ан нет, не исчезли из памяти строчки любимых песен, звучавших тогда с телеэкранов, пластинок, на вечерах танцев и дискотеках.
"Родная земля", "Конопатая девчонка", "Я так и знал", "До чего ж я невезучий", "Где же ты была?", "Для меня нет тебя прекрасней", "Я к тебе не подойду", "Вот увидишь", "Кто тебе сказал?", "Как мы любили"", "Не сыпь мне соль на рану", "Ты мне не снишься", "Обручальное кольцо", "Зеленые глаза", "Песня про сапожника", "Ах, белый теплоход", "Прошай"...
Российские исполнители спели и несколько песен на украинском языке, чем приятно удивили публику: в исполнении "Лейся, песня" звучали "Верба", "Чорнобривці”, “Рідна мати моя” и “Червона рута”, которые вместе с солистами дружно и слаженно пел зал, который, стоит отметить, в этот предпраздничный вечер был практически полон.
Появление в репертуаре ВИА "Лейся, песня" песен на украинском, очевидно, обусловлено тем, что художественный руководитель коллектива и солист Дмитрий Домин с Украины.
Запорожцы благодарили участников популярного ВИА практически несмолкающими аплодисментами, "браво!" кричали не только женщины, но и мужчины. А где-то из заднего ряда один зритель вообще предложил: "Давайте петь до утра!".
По вполне понятным причинам его предложение не прокатило: отыграв программу, участники попрощались и покинули сцену.
...Какой же состав ВИА "Лейся, песня" приезжал в Запорожье? Как сообщают интернет-издания, Дмитрий Домин работал солистом группы с 1984 по 1990 год.
Спустя 25 лет в мае 2015 года по его инициативе был сформирован новый состав ансамбля, в который вошли опытные музыканты, прошедшие школу популярного коллектива. Перед музыкантами ВИА "Лейся песня" Дмитрия Домина была поставлена задача воссоздать атмосферу вокально-инструментального ансамбля, возродить культуру ВИА и поднять ее на должный уровень. И они с ней справились!
Было принято решение сохранить оригинальные аранжировки всех песен в первоначальном виде и тем самым передать зрителям точный замысел авторов этих песен. Большинство песен, исполняемых ВИА "Лейся, песня", написаны выдающимися композиторами ХХ ст. — ХХI ст.: Вячеславом Добрыниным, Давидом Тухмановым, Юрием Антоновым, Владимиром Шаинским, Евгением Мартыновым.
Состав ВИА "Лейся, песня" Дмитрия Домина:
Д.Домин — художественный руководитель, вокал, гитара; Д.Расин – музыкальный руководитель, вокал, клавишные инструменты; В.Ковлив – вокал, перкашн; А.Петренко – ударные инструменты, вокал, перкашн;
В.Леушкин – лидер гитара, вокал; В.Ларин – бас гитара, гитара, вокал.
Остается добавить, что точно также восторженно и душевно запорожцы принимали и других артистов, делавших свои первые шаги еще в советское время - бывших солистов популярной белорусской группы "Верасы" Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича (к сожалению, Александр не так давно ушел из жизни - неизлечимое заболевание не дало ему шансов), а также экс-солиста легендарной группы "Пламя" нашего земляка Станислава Черепухина (творческий псевдоним Черемухин), который выступал в сопровождении украинских артистов.
Фото: Александр Прилепа
Запорожцы узнавали суперхиты 70-80-х буквально с первых аккордов и вовсю подпевали исполнителям.
Аплодисменты в зале не стихали и в нем просто витал дух доброй ностальгии по тем временам, когда мы были молодыми и впереди была вся жизнь.
Концерт проходил очень домашней и душевной атмосфере. Зрители были очень позитивно настроены, к тому же часть публики пришла на концерт в хорошем настроении после корпоратива, где женщин поздравляли с праздником.
...Казалось бы, столько лет прошло, уже и можно было и забыть слова - ан нет, не исчезли из памяти строчки любимых песен, звучавших тогда с телеэкранов, пластинок, на вечерах танцев и дискотеках.
"Родная земля", "Конопатая девчонка", "Я так и знал", "До чего ж я невезучий", "Где же ты была?", "Для меня нет тебя прекрасней", "Я к тебе не подойду", "Вот увидишь", "Кто тебе сказал?", "Как мы любили"", "Не сыпь мне соль на рану", "Ты мне не снишься", "Обручальное кольцо", "Зеленые глаза", "Песня про сапожника", "Ах, белый теплоход", "Прошай"...
Российские исполнители спели и несколько песен на украинском языке, чем приятно удивили публику: в исполнении "Лейся, песня" звучали "Верба", "Чорнобривці”, “Рідна мати моя” и “Червона рута”, которые вместе с солистами дружно и слаженно пел зал, который, стоит отметить, в этот предпраздничный вечер был практически полон.
Появление в репертуаре ВИА "Лейся, песня" песен на украинском, очевидно, обусловлено тем, что художественный руководитель коллектива и солист Дмитрий Домин с Украины.
Запорожцы благодарили участников популярного ВИА практически несмолкающими аплодисментами, "браво!" кричали не только женщины, но и мужчины. А где-то из заднего ряда один зритель вообще предложил: "Давайте петь до утра!".
По вполне понятным причинам его предложение не прокатило: отыграв программу, участники попрощались и покинули сцену.
...Какой же состав ВИА "Лейся, песня" приезжал в Запорожье? Как сообщают интернет-издания, Дмитрий Домин работал солистом группы с 1984 по 1990 год.
Спустя 25 лет в мае 2015 года по его инициативе был сформирован новый состав ансамбля, в который вошли опытные музыканты, прошедшие школу популярного коллектива. Перед музыкантами ВИА "Лейся песня" Дмитрия Домина была поставлена задача воссоздать атмосферу вокально-инструментального ансамбля, возродить культуру ВИА и поднять ее на должный уровень. И они с ней справились!
Было принято решение сохранить оригинальные аранжировки всех песен в первоначальном виде и тем самым передать зрителям точный замысел авторов этих песен. Большинство песен, исполняемых ВИА "Лейся, песня", написаны выдающимися композиторами ХХ ст. — ХХI ст.: Вячеславом Добрыниным, Давидом Тухмановым, Юрием Антоновым, Владимиром Шаинским, Евгением Мартыновым.
Состав ВИА "Лейся, песня" Дмитрия Домина:
Д.Домин — художественный руководитель, вокал, гитара; Д.Расин – музыкальный руководитель, вокал, клавишные инструменты; В.Ковлив – вокал, перкашн; А.Петренко – ударные инструменты, вокал, перкашн;
В.Леушкин – лидер гитара, вокал; В.Ларин – бас гитара, гитара, вокал.
Остается добавить, что точно также восторженно и душевно запорожцы принимали и других артистов, делавших свои первые шаги еще в советское время - бывших солистов популярной белорусской группы "Верасы" Ядвиги Поплавской и Александра Тихоновича (к сожалению, Александр не так давно ушел из жизни - неизлечимое заболевание не дало ему шансов), а также экс-солиста легендарной группы "Пламя" нашего земляка Станислава Черепухина (творческий псевдоним Черемухин), который выступал в сопровождении украинских артистов.
Фото: Александр Прилепа
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