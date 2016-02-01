29-летнюю Елену Беслик, ведущего экономиста планово-бюджетного отдела финансовой дирекции ПАО "Запорожсталь", признали самой красивой и талантливой девушкой комбината
Звание "Мисс "Запорожсталь-2017" и корону Елена завоевала в конкурсной шоу-программе "Красавица "Запорожстали", которая состоялась накануне праздника 8 Марта во Дворце культуры металлургов.
Впрочем, ни одна из девяти участниц конкурса не ушла без звания, например "Мисс Оригинальность" или "Мисс Грация", ведь все девушки с блеском проявили себя в дефиле "Звездный фешн", видео-презентации "Будем знакомы", выходе в купальниках "Красива сильно", конкурсах "Dolce Vita" и "Все краски моего мира", дефиле в вечерних платьях "Полночь".
В творческом конкурсе "Все краски моего мира" участницы пели, танцевали, читали стихи, рисовали, а в соревновании "Dolce Vita" демонстрировали свои кулинарные таланты – презентовали собственноручно приготовленные праздничные десерты: необычные желе, пирожные печенье, конфеты.
Выходы конкурсанток чередовались с выступлениями солистов и коллективов Дворца культуры металлургов. Отметим, что в этом году конкурс несколько изменил формат — его проводили не в концертном зале ДК металлургов, а в универсальном, возле сцены которого соорудили настоящий подиум, как для выходов топ-моделей.
- "Красавица "Запорожстали" - наше традиционное мероприятие, но в этом году мы решили его видоизменить, сделать еще более красивым, приблизили программу к мероприятиям такого высокого уровня, как "Мисс Запорожье" или "Мисс Украина", - отметил "Индустриалке" руководитель молодежной организации ПАО "Запорожсталь" Сергей Ильченко. - Посвящаем этот праздник и юбилею молодежной организации комбината, в этом году ей исполняется 25 лет. В связи с этим актив молодежной организации решил внести немного новых красок и эмоций во все мероприятия.
Нововведением стало и то, что подготовку к конкурсу начали рано: в сентябре-октябре, а раньше начинали в конце января. Изначально было одиннадцать девушек, исключительно работницы комбината "Запорожсталь". Это тяжелый труд и во время подготовки две девушки, к сожалению, сошли с дистанции.
Для победительницы комбинат "Запорожсталь" кроме традиционной короны Красавице подготовил приз - сертификат на 10 тыс. грн. в магазин бытовой техники.
Шоу "Красавица "Запорожстали" пользуется постоянной популярностью среди работников предприятия. Администрация в полном объеме обеспечивает финансирование этого конкурса. Стараемся, чтобы этот праздник надолго запомнился и участницам. и зрителям.
- В новом формате хотелось создать атмосферу дорогого закрытого клуба и предоставить девушкам возможность прожить этот день со вкусом, с удовольствием, как настоящим фешн-звездам, - рассказала "Индустриалке" об идее нового формата конкурса начальник отдела по организации культурно-массовой работы ДК металлургов Ольга Савельева. - Собственно, поэтому программа и называется "Dolce Vita" - сладкая жизнь. Мы вкладываем в это понятие то, что человек ценит каждый прожитый жизнь и полностью впитывает все краски, которые дарит жизнь.
Особенностью шоу-программы этого года является то, что мы добавили одноименный конкурс эксклюзивных десертов "Dolce Vita", которые участницы приготовили на свой выбор и презентуют со сцены.
Девушки готовились почти полгода, а на репетиции дефиле традиционно отводится месяц. Репетировали три дня в неделю по два-три часа. Дефиле ставили сотрудники нашего дворца, девушки все отлично усвоили.
- Самым сложным для меня стал конкурс талантов, - призналась "Индустриалке" ведущий инженер технического отдела дирекции по капитальному строительству Марина Чичканова, продемонстрировавшая динамичный танец. - Хореографией я занималась на любительском уровне. Вообще, такие конкурсные программы нужны – это развитие, это что-то новое, запоминающееся.
А еще сложно было найти некоторые ингредиенты для десерта. Я выбрала десерт "Золотая капля" на минеральной воде, в котором практически ноль калорий.
На вопрос "Индустриалки", как же приготовить такой необычный малокалорийный десерт Марина поделилась рецептом:
- Берем 300 мл минеральной воды, кофейную ложку агар-агара, размешиваем и выливаем в сферические формочки, чтобы получилась капля. Когда десерт начинает застывать, аккуратно вкладываем туда веточку мяты и ставим в холодильник. Примерно через час "капля" будет готова. Подаем в посуде в форме лодочки с сиропом из коричневого сахара (растапливаем с небольшим количеством воды) и воздушной крошкой из обжаренной соевой муки. Долго подбирала пропорции, чтобы капля была не слишком упругой, как мяч, и не слишком мягкой.
- Самым сложным для меня стали конкурсы десертов и талантов, зато было интересно себя в этом попробовать, как и в других конкурсах, - считает и контролер по производству черных металлов управления контроля качеством Марина Карнаух. – Раньше я занималась танцами, но очень давно. Вспомнила и решила станцевать.
А в качестве десерта сделала конфеты "Рафаэлло". Смешала масло со сгущенкой и охлаждала в холодильнике. А потом формировала шарики с миндалем, обваляв в кокосовой стружке. Получилось точь-в-точь, как в магазине.
- Конечно, было интересно – это такие эмоции! - рассказывает о впечатлениях от конкурса приемосдатчик груза и багажа управления железнодорожного транспорта Анастасия Штурнева. – А еще подружилась с девочками, с которыми мы стали друзьями. Самым сложным для меня стал конкурс талантов. Решила нарисовать свой портрет клеем на ДВП и посыпать его блестками. У меня очень долго не получалось. Рисовать не умею, но хотелось сделать что-то необычное – трудности меня не пугают!
Фото Александра Прилепы
Звание "Мисс "Запорожсталь-2017" и корону Елена завоевала в конкурсной шоу-программе "Красавица "Запорожстали", которая состоялась накануне праздника 8 Марта во Дворце культуры металлургов.
Впрочем, ни одна из девяти участниц конкурса не ушла без звания, например "Мисс Оригинальность" или "Мисс Грация", ведь все девушки с блеском проявили себя в дефиле "Звездный фешн", видео-презентации "Будем знакомы", выходе в купальниках "Красива сильно", конкурсах "Dolce Vita" и "Все краски моего мира", дефиле в вечерних платьях "Полночь".
В творческом конкурсе "Все краски моего мира" участницы пели, танцевали, читали стихи, рисовали, а в соревновании "Dolce Vita" демонстрировали свои кулинарные таланты – презентовали собственноручно приготовленные праздничные десерты: необычные желе, пирожные печенье, конфеты.
Выходы конкурсанток чередовались с выступлениями солистов и коллективов Дворца культуры металлургов. Отметим, что в этом году конкурс несколько изменил формат — его проводили не в концертном зале ДК металлургов, а в универсальном, возле сцены которого соорудили настоящий подиум, как для выходов топ-моделей.
- "Красавица "Запорожстали" - наше традиционное мероприятие, но в этом году мы решили его видоизменить, сделать еще более красивым, приблизили программу к мероприятиям такого высокого уровня, как "Мисс Запорожье" или "Мисс Украина", - отметил "Индустриалке" руководитель молодежной организации ПАО "Запорожсталь" Сергей Ильченко. - Посвящаем этот праздник и юбилею молодежной организации комбината, в этом году ей исполняется 25 лет. В связи с этим актив молодежной организации решил внести немного новых красок и эмоций во все мероприятия.
Нововведением стало и то, что подготовку к конкурсу начали рано: в сентябре-октябре, а раньше начинали в конце января. Изначально было одиннадцать девушек, исключительно работницы комбината "Запорожсталь". Это тяжелый труд и во время подготовки две девушки, к сожалению, сошли с дистанции.
Для победительницы комбинат "Запорожсталь" кроме традиционной короны Красавице подготовил приз - сертификат на 10 тыс. грн. в магазин бытовой техники.
Шоу "Красавица "Запорожстали" пользуется постоянной популярностью среди работников предприятия. Администрация в полном объеме обеспечивает финансирование этого конкурса. Стараемся, чтобы этот праздник надолго запомнился и участницам. и зрителям.
- В новом формате хотелось создать атмосферу дорогого закрытого клуба и предоставить девушкам возможность прожить этот день со вкусом, с удовольствием, как настоящим фешн-звездам, - рассказала "Индустриалке" об идее нового формата конкурса начальник отдела по организации культурно-массовой работы ДК металлургов Ольга Савельева. - Собственно, поэтому программа и называется "Dolce Vita" - сладкая жизнь. Мы вкладываем в это понятие то, что человек ценит каждый прожитый жизнь и полностью впитывает все краски, которые дарит жизнь.
Особенностью шоу-программы этого года является то, что мы добавили одноименный конкурс эксклюзивных десертов "Dolce Vita", которые участницы приготовили на свой выбор и презентуют со сцены.
Девушки готовились почти полгода, а на репетиции дефиле традиционно отводится месяц. Репетировали три дня в неделю по два-три часа. Дефиле ставили сотрудники нашего дворца, девушки все отлично усвоили.
- Самым сложным для меня стал конкурс талантов, - призналась "Индустриалке" ведущий инженер технического отдела дирекции по капитальному строительству Марина Чичканова, продемонстрировавшая динамичный танец. - Хореографией я занималась на любительском уровне. Вообще, такие конкурсные программы нужны – это развитие, это что-то новое, запоминающееся.
А еще сложно было найти некоторые ингредиенты для десерта. Я выбрала десерт "Золотая капля" на минеральной воде, в котором практически ноль калорий.
На вопрос "Индустриалки", как же приготовить такой необычный малокалорийный десерт Марина поделилась рецептом:
- Берем 300 мл минеральной воды, кофейную ложку агар-агара, размешиваем и выливаем в сферические формочки, чтобы получилась капля. Когда десерт начинает застывать, аккуратно вкладываем туда веточку мяты и ставим в холодильник. Примерно через час "капля" будет готова. Подаем в посуде в форме лодочки с сиропом из коричневого сахара (растапливаем с небольшим количеством воды) и воздушной крошкой из обжаренной соевой муки. Долго подбирала пропорции, чтобы капля была не слишком упругой, как мяч, и не слишком мягкой.
- Самым сложным для меня стали конкурсы десертов и талантов, зато было интересно себя в этом попробовать, как и в других конкурсах, - считает и контролер по производству черных металлов управления контроля качеством Марина Карнаух. – Раньше я занималась танцами, но очень давно. Вспомнила и решила станцевать.
А в качестве десерта сделала конфеты "Рафаэлло". Смешала масло со сгущенкой и охлаждала в холодильнике. А потом формировала шарики с миндалем, обваляв в кокосовой стружке. Получилось точь-в-точь, как в магазине.
- Конечно, было интересно – это такие эмоции! - рассказывает о впечатлениях от конкурса приемосдатчик груза и багажа управления железнодорожного транспорта Анастасия Штурнева. – А еще подружилась с девочками, с которыми мы стали друзьями. Самым сложным для меня стал конкурс талантов. Решила нарисовать свой портрет клеем на ДВП и посыпать его блестками. У меня очень долго не получалось. Рисовать не умею, но хотелось сделать что-то необычное – трудности меня не пугают!
Фото Александра Прилепы
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