Звание " Мисс " Запорожсталь-2017 " и корону Елена завоевала в конкурсной шоу-программе " Красавица " Запорожстали " , которая состоялась накануне праздника 8 Марта во Дворце культуры металлургов.Впрочем, ни одна из девяти участниц конкурса не ушла без звания, например " Мисс Оригинальность " или " Мисс Грация " , ведь все девушки с блеском проявили себя в дефиле " Звездный фешн " , видео-презентации " Будем знакомы " , выходе в купальниках " Красива сильно " , конкурсах " Dolce Vita " и " Все краски моего мира " , дефиле в вечерних платьях " Полночь " .В творческом конкурсе " Все краски моего мира " участницы пели, танцевали, читали стихи, рисовали, а в соревновании " Dolce Vita " демонстрировали свои кулинарные таланты – презентовали собственноручно приготовленные праздничные десерты: необычные желе, пирожные печенье, конфеты.Выходы конкурсанток чередовались с выступлениями солистов и коллективов Дворца культуры металлургов. Отметим, что в этом году конкурс несколько изменил формат — его проводили не в концертном зале ДК металлургов, а в универсальном, возле сцены которого соорудили настоящий подиум, как для выходов топ-моделей.- " Красавица " Запорожстали " - наше традиционное мероприятие, но в этом году мы решили его видоизменить, сделать еще более красивым, приблизили программу к мероприятиям такого высокого уровня, как " Мисс Запорожье " или " Мисс Украина " , - отметил "Индустриалке" руководитель молодежной организации ПАО "Запорожсталь" Сергей Ильченко. - Посвящаем этот праздник и юбилею молодежной организации комбината, в этом году ей исполняется 25 лет. В связи с этим актив молодежной организации решил внести немного новых красок и эмоций во все мероприятия.Нововведением стало и то, что подготовку к конкурсу начали рано: в сентябре-октябре, а раньше начинали в конце января. Изначально было одиннадцать девушек, исключительно работницы комбината " Запорожсталь " . Это тяжелый труд и во время подготовки две девушки, к сожалению, сошли с дистанции.Для победительницы комбинат " Запорожсталь " кроме традиционной короны Красавице подготовил приз - сертификат на 10 тыс. грн. в магазин бытовой техники.Шоу " Красавица " Запорожстали " пользуется постоянной популярностью среди работников предприятия. Администрация в полном объеме обеспечивает финансирование этого конкурса. Стараемся, чтобы этот праздник надолго запомнился и участницам. и зрителям.- В новом формате хотелось создать атмосферу дорогого закрытого клуба и предоставить девушкам возможность прожить этот день со вкусом, с удовольствием, как настоящим фешн-звездам, - рассказала " Индустриалке " об идее нового формата конкурса начальник отдела по организации культурно-массовой работы ДК металлургов Ольга Савельева. - Собственно, поэтому программа и называется " Dolce Vita " - сладкая жизнь. Мы вкладываем в это понятие то, что человек ценит каждый прожитый жизнь и полностью впитывает все краски, которые дарит жизнь.Особенностью шоу-программы этого года является то, что мы добавили одноименный конкурс эксклюзивных десертов " Dolce Vita " , которые участницы приготовили на свой выбор и презентуют со сцены.Девушки готовились почти полгода, а на репетиции дефиле традиционно отводится месяц. Репетировали три дня в неделю по два-три часа. Дефиле ставили сотрудники нашего дворца, девушки все отлично усвоили.- Самым сложным для меня стал конкурс талантов, - призналась " Индустриалке " ведущий инженер технического отдела дирекции по капитальному строительству Марина Чичканова, продемонстрировавшая динамичный танец. - Хореографией я занималась на любительском уровне. Вообще, такие конкурсные программы нужны – это развитие, это что-то новое, запоминающееся.А еще сложно было найти некоторые ингредиенты для десерта. Я выбрала десерт " Золотая капля " на минеральной воде, в котором практически ноль калорий.На вопрос " Индустриалки " , как же приготовить такой необычный малокалорийный десерт Марина поделилась рецептом:- Берем 300 мл минеральной воды, кофейную ложку агар-агара, размешиваем и выливаем в сферические формочки, чтобы получилась капля. Когда десерт начинает застывать, аккуратно вкладываем туда веточку мяты и ставим в холодильник. Примерно через час " капля " будет готова. Подаем в посуде в форме лодочки с сиропом из коричневого сахара (растапливаем с небольшим количеством воды) и воздушной крошкой из обжаренной соевой муки. Долго подбирала пропорции, чтобы капля была не слишком упругой, как мяч, и не слишком мягкой.- Самым сложным для меня стали конкурсы десертов и талантов, зато было интересно себя в этом попробовать, как и в других конкурсах, - считает и контролер по производству черных металлов управления контроля качеством Марина Карнаух. – Раньше я занималась танцами, но очень давно. Вспомнила и решила станцевать.А в качестве десерта сделала конфеты " Рафаэлло " . Смешала масло со сгущенкой и охлаждала в холодильнике. А потом формировала шарики с миндалем, обваляв в кокосовой стружке. Получилось точь-в-точь, как в магазине.- Конечно, было интересно – это такие эмоции! - рассказывает о впечатлениях от конкурса приемосдатчик груза и багажа управления железнодорожного транспорта Анастасия Штурнева. – А еще подружилась с девочками, с которыми мы стали друзьями. Самым сложным для меня стал конкурс талантов. Решила нарисовать свой портрет клеем на ДВП и посыпать его блестками. У меня очень долго не получалось. Рисовать не умею, но хотелось сделать что-то необычное – трудности меня не пугают!Фото Александра Прилепы