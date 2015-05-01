В Ореховском районе в преддверии выборов в громаду разыгран сценарий захвата власти, ранее апробированный в Розовке
Сегодня, 7 марта, часть депутатов Ореховского районного совета решила весьма своеобразно поздравить с наступающим праздником весны и красоты своего руководителя – председателя райсовета Карину Дудниченко, выразив ей недоверие. Таким образом в преддверии выборов в громаде, в Орехове осуществлены действия в рамках политического заказа.
По словам жителей района, не последнюю роль в сборе депутатов на заседание, названное некоторыми "внеочередной сессией", сыграл глава Ореховской райгосадминистрации Максим Проценко. В течение всего вчерашнего дня он самолично посещал на дому депутатов, приглашая их в сессионный зал.
На самом деле, согласно регламенту, заседание сессии созывает и проводит председатель райсовета, а в его отсутствие – заместитель председателя. И даже в случае, если инициатива проведения внеочередной сессии исходит от депутатов, именно председатель в течение 2-х недель должен собрать и провести сессию.
В Орехове же, подобно Розовскому району, власть законностью процедуры вообще не озаботилась. Задавшись целью посеять смуту в районе, дестабилизировав ситуацию и ударив по имиджу руководителя депутатского корпуса в преддверии выборов в громаде, власть разыграла тот самый розовский сценарий. Но если на розовские сборы в качестве дирижера был направлен чиновник облгосадминистрации Александр Зубченко, то в Орехове "направляющую руку" из областного центра постарались замаскировать.
- Меня обвинили в том, что я поддержала редактора районной газеты. По-моему, в ситуации, когда центральная власть рекомендует местному самоуправлению оказывать поддержку коммунальным изданиям, которые стали на путь расгосударствления, тормозить этот процесс, обвиняя главу райсовета в том, что процесс выполняется – нонсенс, - заявила Карина Дудниченко.
Состоявшееся сегодня собрание, на котором присутствовали 18 из 34 депутатов районного совета, Карина Дудниченко расценивает, как политический заказ:
- С первых дней работы я старалась искать компромисс с представителями всех фракций, действовать прежде всего в интересах жителей, - сказала Карина Дудничекно. - Уверена, что не сделала ничего противозаконного. На выборах за меня, как депутата, голосовали земляки, и если у депутатов есть претензии к моей работе, я готова их выслушать. Но все решения должны приниматься исключительно в рамках закона.
К слову, власть и не пытается скрыть, что все поводы для обвинения Карины Дудниченко сфабрикованы на скорую руку. В частности, попытки обвинить
Карину Васильевну в превышении служебных полномочий при решении кадровых вопросов в КП рассыпались даже до суда.
Очень показательным было решение депутатов голосовать анонимно. Все было сделано быстро, без заявлений и выступлений. В зале звучали лишь единичные высказывания, что как-то это не по-человечески.
О ситуации с назначением руководителя Ореховского центра оказания первичной медико-санитарной помощи "Индустриалке" рассказала работник территориального центра соцзащиты и оказания социальных услуг Ореховского районного совета, депутат райсовета Людмила Акулова.
- Депутаты, которые пришли сегодня на это сборище, уж извините, но сессией я это назвать не могу, обвиняют Карину Дудниченко в незаконном назначении исполняющего обязанности главврача. Но я являюсь секретарем комиссии по коммунальной собственности и заседание комиссии состоялось 12 декабря, как бы кто не утверждал, что этого не было. Тогда предыдущая исполняющая обязанности главного врача написала заявление об увольнении, у нас не было другого выбора кроме как собрать комиссию по коммунальной собственности и назначить второго заместителя главврача на должность исполняющего обязанности главврача с правом подписи, чтобы люди могли получить заработную плату перед Новым годом. В чем ее нарушение закона? Председатель Ореховской районной администрации Максим Проценко обратился даже в прокуратуру по этому поводу и всех членов комиссии вызывали на допрос, потому что Карина Васильевна не согласовала с ним назначение кандидатуры на исполняющего обязанности главного врача коммунального предприятия.
Но самое обидное, что все эти 16 депутатов, которые подписались под письмом, бывшие члены Партии регионов. Теперь они в "Солидарности", в "Нашем крае" и творят, что хотят.
Даже об этой сессии я узнала буквально за день до ее проведения. Вчера мне звонил председатель Новопавловского сельского совета, который я представляю в районном совете, и сказал, что Максим Проценко передал ему письмо, за которое я должна подписаться, чтобы снять Карину Васильевну с занимаемой должности. Я ответила, что сессию созывает председатель районного совета, а мне с районного совета никто не звонил и о сессии не сообщал, и я должна выходить на основную работу.
К слову, депутаты фракции Оппозиционного блока на "сессию" не пришли. И причина тому довольно проста — у них не было официального повода покинуть рабочее место, как это должно проходить согласно процедуре созыва нормальной сессии райсовета.
- Карина Дудниченко — это человек, который на всех сессиях и всех комиссиях призывала депутатов к консолидации, отбросить политику и объединяться во имя интересов жителей района, но ей на сегодняшней сессии закидывали обвинения в дестабилизации и расшатывании ситуации, - рассказал заведующий хирургическим отделением Ореховской центральной районной больницы, депутат Ореховского райсовета от Оппозиционного блока Игорь Белкин. - Один из депутатов районного совета привез на работу письмо за день до сессии, я расписался в уведомлении о том, что получил его, ознакомился. Раньше по почте приходил пакет документов с уведомлением о времени и дате проведения сессии, повестке дня. Дается также телефонограмма на руководство нашего учреждение о том, что я буду отсутствовать в рабочее время, но в этот раз этого не было.
Глава фракции Оппозиционного блока в Ореховском районном совете Александр Салогуб объяснил сегодняшние события тем, что просто определенные люди очень рьяно рвутся к власти.
- До выборов в громаду осталось каких-то 50 дней и никакого смысла делать этот цирк я не вижу, - сказал Александр Салогуб. - Обвинения, которые были предъявлены в адрес председателя райсовета, я и все мои однопартийцы не считаем весомыми причинами для увольнения.
Карина Дудниченко имеет высокий авторитет у местного населения, она много лет работает в районе и помогла очень многим людям в решении самых разных вопросов и проблем.
На выборы в громаду всеми правдами и неправдами идет кандидат от партии "Наш край" Виктор Хоменко. В ход идут все возможные методы, в том числе запугивание руководителей коммунальных предприятий. Эти факты подтверждены, задействованы силовые структуры, идут проверки и т.д. С другой стороны, оппоненты делают все возможное, чтобы не допустить участия в выборах в громаду Карину Дудниченко. И сегодняшние события призваны лишь подпортить ее имидж.
Ситуацию в Ореховском районе глава фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Владимир Байда расценил, как очередной шаг власти по дестабилизации ситуации в районе путем попытки сместить главу райсовета:
- Местное самоуправление – основа демократии, и роль его становится особенно важной в период выборов в громады, - подчеркнул Владимир Байда. – Власть же искусственно накаляет политические страсти, раскачивает ситуацию в районе, назначая виновных, исходя из партийной принадлежности. При этом нарушается закон. Областная организация Оппозиционного блока сумеет защитить наших представителей. В рамках закона мы отстоим правоту, в которой не сомневаемся.
Напомним, главу Розовского райсовета пытались отстранить от должности.
Сегодня, 7 марта, часть депутатов Ореховского районного совета решила весьма своеобразно поздравить с наступающим праздником весны и красоты своего руководителя – председателя райсовета Карину Дудниченко, выразив ей недоверие. Таким образом в преддверии выборов в громаде, в Орехове осуществлены действия в рамках политического заказа.
По словам жителей района, не последнюю роль в сборе депутатов на заседание, названное некоторыми "внеочередной сессией", сыграл глава Ореховской райгосадминистрации Максим Проценко. В течение всего вчерашнего дня он самолично посещал на дому депутатов, приглашая их в сессионный зал.
На самом деле, согласно регламенту, заседание сессии созывает и проводит председатель райсовета, а в его отсутствие – заместитель председателя. И даже в случае, если инициатива проведения внеочередной сессии исходит от депутатов, именно председатель в течение 2-х недель должен собрать и провести сессию.
В Орехове же, подобно Розовскому району, власть законностью процедуры вообще не озаботилась. Задавшись целью посеять смуту в районе, дестабилизировав ситуацию и ударив по имиджу руководителя депутатского корпуса в преддверии выборов в громаде, власть разыграла тот самый розовский сценарий. Но если на розовские сборы в качестве дирижера был направлен чиновник облгосадминистрации Александр Зубченко, то в Орехове "направляющую руку" из областного центра постарались замаскировать.
- Меня обвинили в том, что я поддержала редактора районной газеты. По-моему, в ситуации, когда центральная власть рекомендует местному самоуправлению оказывать поддержку коммунальным изданиям, которые стали на путь расгосударствления, тормозить этот процесс, обвиняя главу райсовета в том, что процесс выполняется – нонсенс, - заявила Карина Дудниченко.
Состоявшееся сегодня собрание, на котором присутствовали 18 из 34 депутатов районного совета, Карина Дудниченко расценивает, как политический заказ:
- С первых дней работы я старалась искать компромисс с представителями всех фракций, действовать прежде всего в интересах жителей, - сказала Карина Дудничекно. - Уверена, что не сделала ничего противозаконного. На выборах за меня, как депутата, голосовали земляки, и если у депутатов есть претензии к моей работе, я готова их выслушать. Но все решения должны приниматься исключительно в рамках закона.
К слову, власть и не пытается скрыть, что все поводы для обвинения Карины Дудниченко сфабрикованы на скорую руку. В частности, попытки обвинить
Карину Васильевну в превышении служебных полномочий при решении кадровых вопросов в КП рассыпались даже до суда.
Очень показательным было решение депутатов голосовать анонимно. Все было сделано быстро, без заявлений и выступлений. В зале звучали лишь единичные высказывания, что как-то это не по-человечески.
О ситуации с назначением руководителя Ореховского центра оказания первичной медико-санитарной помощи "Индустриалке" рассказала работник территориального центра соцзащиты и оказания социальных услуг Ореховского районного совета, депутат райсовета Людмила Акулова.
- Депутаты, которые пришли сегодня на это сборище, уж извините, но сессией я это назвать не могу, обвиняют Карину Дудниченко в незаконном назначении исполняющего обязанности главврача. Но я являюсь секретарем комиссии по коммунальной собственности и заседание комиссии состоялось 12 декабря, как бы кто не утверждал, что этого не было. Тогда предыдущая исполняющая обязанности главного врача написала заявление об увольнении, у нас не было другого выбора кроме как собрать комиссию по коммунальной собственности и назначить второго заместителя главврача на должность исполняющего обязанности главврача с правом подписи, чтобы люди могли получить заработную плату перед Новым годом. В чем ее нарушение закона? Председатель Ореховской районной администрации Максим Проценко обратился даже в прокуратуру по этому поводу и всех членов комиссии вызывали на допрос, потому что Карина Васильевна не согласовала с ним назначение кандидатуры на исполняющего обязанности главного врача коммунального предприятия.
Но самое обидное, что все эти 16 депутатов, которые подписались под письмом, бывшие члены Партии регионов. Теперь они в "Солидарности", в "Нашем крае" и творят, что хотят.
Даже об этой сессии я узнала буквально за день до ее проведения. Вчера мне звонил председатель Новопавловского сельского совета, который я представляю в районном совете, и сказал, что Максим Проценко передал ему письмо, за которое я должна подписаться, чтобы снять Карину Васильевну с занимаемой должности. Я ответила, что сессию созывает председатель районного совета, а мне с районного совета никто не звонил и о сессии не сообщал, и я должна выходить на основную работу.
К слову, депутаты фракции Оппозиционного блока на "сессию" не пришли. И причина тому довольно проста — у них не было официального повода покинуть рабочее место, как это должно проходить согласно процедуре созыва нормальной сессии райсовета.
- Карина Дудниченко — это человек, который на всех сессиях и всех комиссиях призывала депутатов к консолидации, отбросить политику и объединяться во имя интересов жителей района, но ей на сегодняшней сессии закидывали обвинения в дестабилизации и расшатывании ситуации, - рассказал заведующий хирургическим отделением Ореховской центральной районной больницы, депутат Ореховского райсовета от Оппозиционного блока Игорь Белкин. - Один из депутатов районного совета привез на работу письмо за день до сессии, я расписался в уведомлении о том, что получил его, ознакомился. Раньше по почте приходил пакет документов с уведомлением о времени и дате проведения сессии, повестке дня. Дается также телефонограмма на руководство нашего учреждение о том, что я буду отсутствовать в рабочее время, но в этот раз этого не было.
Глава фракции Оппозиционного блока в Ореховском районном совете Александр Салогуб объяснил сегодняшние события тем, что просто определенные люди очень рьяно рвутся к власти.
- До выборов в громаду осталось каких-то 50 дней и никакого смысла делать этот цирк я не вижу, - сказал Александр Салогуб. - Обвинения, которые были предъявлены в адрес председателя райсовета, я и все мои однопартийцы не считаем весомыми причинами для увольнения.
Карина Дудниченко имеет высокий авторитет у местного населения, она много лет работает в районе и помогла очень многим людям в решении самых разных вопросов и проблем.
На выборы в громаду всеми правдами и неправдами идет кандидат от партии "Наш край" Виктор Хоменко. В ход идут все возможные методы, в том числе запугивание руководителей коммунальных предприятий. Эти факты подтверждены, задействованы силовые структуры, идут проверки и т.д. С другой стороны, оппоненты делают все возможное, чтобы не допустить участия в выборах в громаду Карину Дудниченко. И сегодняшние события призваны лишь подпортить ее имидж.
Ситуацию в Ореховском районе глава фракции Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Владимир Байда расценил, как очередной шаг власти по дестабилизации ситуации в районе путем попытки сместить главу райсовета:
- Местное самоуправление – основа демократии, и роль его становится особенно важной в период выборов в громады, - подчеркнул Владимир Байда. – Власть же искусственно накаляет политические страсти, раскачивает ситуацию в районе, назначая виновных, исходя из партийной принадлежности. При этом нарушается закон. Областная организация Оппозиционного блока сумеет защитить наших представителей. В рамках закона мы отстоим правоту, в которой не сомневаемся.
Напомним, главу Розовского райсовета пытались отстранить от должности.
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