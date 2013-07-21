Она не единственная в Запорожской области и Украине, но в сво е время стала первой в стране. Глава комитета арбитров Запорожской областной федерации футбола поделилась секретами профессии в канун международного женского дня.- У меня футбольная семья, брат футболист, поэтому выбор спорта понятен. Мне было десять лет, играла на стадионе с мячиком, когда подош е л тренер, спросил, не хочу ли заниматься футболом. Я до этого занималась плаваньем, решила попробовать. И вот по сей день.- Последний защитник. Начинала в Запорожье в команде " Торпедо " . Это была команда первой лиги. Потом пригласили в команду ЗГУ высшей лиги. А в 1994 году поехала играть в Киев в команду " Алина " . С ней мы выиграли кубок Украины в 1995 году и заняли второе место. Также выступала за юношескую сборную Союза, успела поиграть в Чернигове. А потом травма.- После травмы так получилось, что мне предложили попробовать себя в арбитраже. Это был 1997 год. Начинала я судить в Киеве, потом так сложились обстоятельства, я вернулась в Запорожье. Сначала юноши, потом вторая лига, а с 2004 года пошли международные матчи. Помню, первый выезд был в Италию. Я была ассистентом, а главным была на сегодня лучшая арбитр-женщина в мире Екатерина Монзуль.Сейчас я инспектор на играх ДЮФЛ, аматоров и женских соревнований, иногда бывает, что могу выйти посудить большой футбол, арбитр турниров ЗОАМФ.- Я пришла в этот вид спорта, зная, что он мужской, поэтому с каждым дн е м характер становился вс е жестче. Иногда арбитр не вс е должен слышать, что говорят, потому что нервы могут не выдержать. Вс е дело в психологии. Чтобы судить, быть арбитром, надо пройти психологическую ступень. Если ты е е сможешь преодолеть, то у тебя дальше получится. Если нет – тебя заклюют и вс е . Тут надо держать, скажем так, марку. Если ты уже поднял планку своего характера – вот так ты будешь судить, так будешь общаться, значит надо е е держать.- Мне нравится футбол, многим девушкам, женщинам нравится футбол. Я считаю, что на сегодняшний день в Украине возрождается женский футбол. В этом году будет очень много игр. К сожалению, Запорожье в этих соревнованиях не представлено. Было команда из села Инженерное Пологовского района. Но человек, который этим занимался, умер. Я знаю девочки уехали играть в Умань, играют за сборную Украины. А в целом женский футбол активно развивается. Сейчас этим направлением – женский футбол и женский арбитраж – занимается сам лично Лучано Лучи (глава комитета арбитров ФФУ).